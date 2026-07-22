Историческую казарму XIX века в Кронштадте выставили на торги со скидкой. Фото: дом.рф

Вторую западную оборонительную казарму в Кронштадте, объект культурного наследия федерального значения, вновь выставили на аукцион. Начальную цену лота снизили на 24 процента. Теперь стоимость составляет 355,72 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба ДОМ.РФ, предусмотрено и льготное кредитование.

- Здание находится в неудовлетворительном состоянии, и победитель конкурса должен будет провести реставрацию и сохранить объект. Также необходимо соблюдать все установленные законом требования по содержанию и использованию здания. Срок выполнения всех условий конкурса составляет 7 лет, - рассказали в пресс-службе ДОМ.РФ.

В 2010 году здесь проводились съемки фильма "Кочегар". Фото: дом.рф

Заявки на участие в аукционе принимаются до 24 августа, а торги запланированы на 28 августа.

Казарма была построена в 1826–1828 годах и изначально имела один этаж. В начале XX века были возведены новые ворота на пересечении улицы Зосимова и Кронштадтского шоссе. После Второй мировой войны здесь располагалась 42-я мореходная школа ВМФ, а в начале 1980-х годов к зданию добавили третий этаж. Кстати, в 2010 году комплекс казарм также стал съемочной площадкой для фильма «Кочегар» режиссера Алексея Балабанова.

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