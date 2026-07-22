Сергей Боярский о реставрации домов-памятников: Мы умеем беречь уникальное наследие Северной столицы

Во время капремонта фасада дома-памятника на Садовой, 22/2 обнаружен исторический декор XIX века. Фото: Пресс-служба Смольного.

Программа капремонта и реставрации многоквартирных домов-памятников на Невском проспекте и прилегающих улицах стартовала в 2024 году. За это время капитально отреставрировали уже 40 домов (всего в планах 255). Специалисты ведут очень сложную и кропотливую работу, чтобы воссоздать утраченные детали. Порой в работе встречаются настоящие открытия.

Так, во время капремонта фасада дома-памятника на Садовой, 22/2 (Доходный дом Коровина и Гаврилова) на первом этаже, выходящем в переулок Крылова, был обнаружен исторический декор XIX века. Речь идет о декоративных рустах – это такие специальные накладки на фасад, имитирующие кладку из крупных камней. Они были скрыты под слоями бетона долгие годы, пока реставраторы не добрались до них с помощью специальных смывок. Теперь специалисты восстанавливают отделку такой, какой она была на рубеже XIX - XX веков. А это значит, скоро у горожан и туристов появится возможность увидеть исторические элементы.

- Программа реставрации позволяет вернуть зданиям, казалось бы, навсегда утраченный архитектурный облик. Мастера стараются сохранить и восстановить каждую деталь, и дом вновь обретает свое историческое лицо благодаря их труду и поддержке города, - отмечает губернатор Александр Беглов.

В свою очередь, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Сергей Боярский говорит, что для него, как для коренного петербуржца, реставрация этого дома – это «не просто ремонт фасада, а сохранение исторической памяти и культуры нашего города».

- В этих стенах работал легендарный «Метрополь», который даже в самые черные дни блокады не закрывал свои двери и поддерживал изможденных горожан, поя их сладкой водой. То, с каким трепетным вниманием специалисты сегодня восстанавливают каждую деталь – от утраченных капителей до подлинных рустов – вызывает искреннюю гордость и доказывает, что мы умеем беречь уникальное наследие Северной столицы. Такие архитектурные проекты полностью отвечают целям и задачам программы «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга», где особое внимание уделено именно бережному сохранению нашего исторического достояния. К слову, на текущий момент дом-памятник на Садовой, 22/2 отреставрирован на 70 процентов. Специалисты уже полностью расчистили поверхности, отремонтировали кирпичную кладку, обновили штукатурку. Сейчас весь фокус на восстановлении архитектурных элементов и профилированного венчающего карниза.

СПРАВКА «КП»

Доходный дом Коровина и Гаврилова был построен в конце XVIII века и перестроен в1847 году. В начале XX века в здании открыли ресторан Первого Петербургского товарищества официантов. Примечательно, что именно здесь впервые в стране появились электрическая вентиляция, кофемашины и возможность бронирования столика по телефону. В свое время постоянными посетителями заведения были поэты Серебряного века, творческая элита Северной столицы. В 1931 году ресторан передали в госсобственность, и он получил название «Метрополь».