На «Ленфильме» кадровые перестановки: Кто стал новым руководителем киностудии

До "Ленфильма" Дмитрий Давиденко работал в министерстве культуры. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Киностудия «Ленфильм» снова меняет руководителя. Как сообщил «КП-Петербург» источник, близкий к студии, новым директором стал 50-летний Дмитрий Давиденко.

- Сегодня его представят коллективу студии, - сообщили «КП».

Ранее Дмитрий Давиденко работал в министерстве культуры РФ, где курировал департамент кинематографии. Он учился на сценарно-киноведческом факультете ВГИКа (мастерская Ростислава Юренева), работал в качестве продюсера в нескольких киностудиях, был организатором кинофестивалей, приложил руку к сериалам «Оттепель» и «Обитель», а так же фильму «Географ глобус пропил».

Отметим, «Ленфильм» переживает перемены уже не в первый раз за последние годы. В прошлом году стало известно, что киностудия перейдет в собственность Петербурга. Власти города называли это «возвращением в родную гавань», обещали закрыть долги и запустить производство патриотического кино. С 2020 года на студии сменилось шесть руководителей. Сначала ушел в отставку Эдуард Пичугин, поставленный на должность в качестве кризисного менеджера, он должен был решить вопрос с большим кредитом, взятым на оборудование. Затем несколько месяцев студией руководила петербургский продюсер Инесса Юрченко, а после нее – Федор Щербаков. При Щербакове студии удалось закрыть вопрос с кредитом, запустить несколько кинопроектов и начать ремонт в исторических зданиях. Однако, студия снова попала в долговую яму из-за иска от фирмы, связанной с бывшим директором Эдуардом Пичугиным. В 2024 году Щербаков на фоне критики в адрес студии покинул пост. Кроме того, известно, что в отношении него было возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Но эпизод связан с бизнесом Щербакова, который он вел вне студии. Сейчас Щербаков находится за границей. Меньше года студией руководил Эдуард Суворов, а потом Ленфильм возглавила Надежда Андрющенко, которая сейчас покинула этот пост.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max