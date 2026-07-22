Отдельную категорию прав для самокатчиков планируют ввести в Петербурге

Доступ к аренде самокатов должен осуществляться через «Госуслуги». Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Отдельную категорию водительских прав для управления электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности предложила ввести в Петербурге. Об этом заявил замначальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по городу и Ленобласти Антон Ахминов.

- Хаос на тротуарах и новые виды аварий требуют системных изменений в законодательстве, - сказал Ахминов на пресс-конференции ТАСС.

Ахминов считает, что доступ к аренде самокатов должен осуществляться через «Госуслуги». Кикшеринг перед тем, как разрешить доступ к управлению самокатом, должен запросить документ, подтверждающий разрешение. Сейчас подтверждение проходит по SMS, а дети используют карты родителей. Также Госавтоинспекция предлагает ввести регистрационные знаки для каждого самоката – это поможет находить нарушителей, которые скрываются с места ДТП.

Сейчас наказанием за нарушения на самокате является лишь штраф. Однако если у нарушителя есть водительское удостоверение другой категории, полиция предлагает лишать его прав. Ахминов привел пример: человек на собственном самокате сбил пешехода на тротуаре и уехал – найти его без номеров практически невозможно.

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