Секреты храмов Петербурга: Где перед встречей с Наполеоном молился Кутузов и отпевали Ахматову

Троицкий Измайловский собор и его космические купола. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербург - город фасадов, за которыми прячутся драмы, и главные свидетели этих драм не дворцы, а храмы. Они помнят рыдания над гробом «солнца русской поэзии», венчания гениев и последний приют монархов.

Казанский собор: ключи от Парижа и легенда о сердце Кутузова

Здесь нет помпезной роскоши захоронений. Мраморная плита, красный гранит и вечный полумрак. В теле собора покоится только один человек - фельдмаршал Михаил Кутузов.

Строго говоря, прихожанином этой церкви он не был, но точно известно, что летом 1812 года, перед выездом в действующую армию, Михаил Кутузов посетил храм и молился перед Казанской иконой Божией Матери.

Поскольку умер Кутузов в военном походе в 1813-м, то захоронить его должны были в Пруссии, но император Александр I распорядился забальзамировать тело фельдмаршала и доставить на родину. Внутренние органы Кутузова извлекли и захоронили близ саксонского Бунцлау, тело же победителя Наполеона отправили в Петербург. Сердце запаяли в серебряную банку и отправили в Петербург вместе с телом. В 1933-м, когда вскрыли склеп, сотрудники музея с изумлением обнаружили этот сосуд. Сердце полководца все это время покоилось здесь, под сводами собора, а не в далекой прусской земле.

Летом 1812 года Михаил Кутузов молился перед Казанской иконой Божией Матери. Портрет: Wikimedia Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Рядом с могильной плитой лежат связки трофейных ключей от французских городов и маршальские жезлы, а перед колоннадой бронзовый фельдмаршал спокойно взирает на Невский проспект.

Спас на Конюшенной: последний приют Пушкина

Конюшенная площадь, скромная церковь Спаса Нерукотворного Образа. 1 февраля 1837 года здесь прозвучали самые страшные слова для русской литературы: «отпевание раба Божьего Александра».

В скромной церкови Спаса Нерукотворного Образа 1 февраля 1837 года отпевали Пушкина. Фото с Wikimedia

Выбор пал на эту церковь вовсе не из-за панического страха властей перед народными волнениями, а по более прозаичной причине. Конюшенная была приходским храмом семьи Пушкиных, и Николай I дал личное разрешение на прощание здесь. Толпа на площади собралась многотысячная, но внутрь пускали строго по билетам. Простой гроб, камер-юнкерский мундир вместо модного фрака и заплаканная Наталья Николаевна - так империя прощалась со своим поэтом.

Троицкий Измайловский собор: венчание «идиота» и слезы музыки

Троицкий Измайловский собор с его космическими куполами помнит страсти Федора Достоевского. Именно здесь 27 февраля 1867 года состоялось венчание 45-летнего писателя и 20-летней стенографистки Анны Сниткиной.

Достоевский тогда находился на грани катастрофы: долги, припадки, кабальный договор на новый роман. Однако венчался он с отчаянной надеждой на спасение. Позже писатель с нежностью называл храм «моя измайловская звезда». Без накладок, правда, не обошлось: по воспоминаниям современников, шафер в последний момент едва не испортил церемонию.

Здесь 27 февраля 1867 года состоялось венчание Федора Достоевского. Фото: Wikimedia Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 1894 году в этом же соборе оплакивали уход Антона Рубинштейна - создателя первой русской консерватории.

Никольский Морской собор: прощание с Ахматовой

Смоляной запах, модели кораблей и иконостас, пахнущий морем. Николо-Богоявленский собор испокон веков был гнездом флота. Именно сюда гардемарины приходили молиться перед уходом в кругосветки.

В 1966 году в Николо-Богоявленском соборе прощались с Ахматовой. Портрет: Wikimedia Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В марте 1966 года под этими сводами звучали совсем другие молитвы - хоронили Анну Ахматову, «царскосельскую музу», пережившую блокаду, расстрелы близких и десятилетия забвения. Отпевание собрало толпу, какой не видели давно: люди стояли молча, сжимая томики «Реквиема», переписанного от руки. Флотский храм, привыкший провожать моряков в вечность, прощался с женщиной, чей голос стал совестью целого поколения.

Владимирский собор: убежище литераторов

Пятиглавый собор на Владимирском проспекте - настоящий писательский штаб XIX века. Федор Достоевский жил в двух шагах и ходил сюда постоянно еще до венчания в Измайловском. Неизлечимо больной Николай Некрасов искал здесь утешения, черпая силы для завершения «Кому на Руси жить хорошо».

Захаживал сюда и дебошир-романтик Александр Куприн, обдумывая перипетии «Поединка». В советскую эпоху, когда храм стал одним из немногих действующих в Ленинграде, на службы приходил сын двух поэтов - историк Лев Гумилев.

Собор на Владимирском проспекте - писательский штаб XIX века. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Петропавловский собор: шпиль и мрамор монархии

Сердце города - это не Дворцовая площадь, это ангел на шпиле высотой 122 с половиной метра. Петропавловский собор - императорская усыпальница, где спят вечным сном почти все Романовы - от Петра I до Николая II.

Петропавловский собор - императорская усыпальница. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Большинство надгробий выполнено из белого итальянского каррарского мрамора, но есть два исключения, которые пробивают ледяной холод этикета - саркофаги Александра II и его жены Марии Александровны. Один - из зеленой алтайской яшмы, другой - из розового уральского орлеца. Словно сама любовь, выжившая вопреки дворцовым интригам, прорвалась наружу цветом и теплом. В 1998 году тишину этого зала нарушили вновь - сюда, в Екатерининский придел, перенесли останки последнего императора и его семьи, расстрелянных в подвале Ипатьевского дома. Сюда приходят, чтобы понять цену реформ и абсолютную хрупкость любой славы.