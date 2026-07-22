Параллельно усиливается борьба со спекуляциями. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Автомобилисты Петербурга и Ленобласти этим летом оказались в затруднительной ситуации. Помимо роста цен на бензин на некоторых заправках появились ограничения на отпуск топлива, а в Петербурге временно прекратили продавать его в канистры. Власти при этом подчеркивают: о дефиците речи не идет. Все принятые меры должны помочь избежать ажиотажного спроса и сохранить стабильную работу рынка.

Ситуация с бензином в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на 23 июля

О постепенной стабилизации ситуации заявил и вице-премьер Александр Новак. По его словам, в регионах становится меньше очередей на заправках, увеличивается число работающих АЗС, а часть ранее введенных ограничений уже снимается.

В Ленинградской области это уже заметно. На многих заправках лимит на отпуск бензина АИ-92 увеличили с 30 до 40–60 литров на автомобиль. Кроме того, на отдельных АЗС вновь разрешили заправлять металлические канистры, но только тем водителям, которые приезжают на собственном автомобиле.

Дополнительные меры приняли и региональные власти. Служебный транспорт правительства Ленинградской области теперь заправляется на общих основаниях - такое поручение дал губернатор, чтобы сократить расход топлива.

Есть ли топливо на заправках Санкт-Петербурга, цена

Темпы подорожания топлива начали замедляться. По данным Росстата, за неделю с 14 по 20 июля бензин в России вырос в цене на 1,7%, тогда как неделей ранее показатель составлял 2,3%. Аналогичная ситуация наблюдается и с дизельным топливом: рост замедлился с 3,2% до 1,9%.

На петербургских АЗС цены пока остаются ниже среднероссийских. Литр АИ-92 стоит около 65 рублей, АИ-95 - примерно 71 рубль, а стоимость АИ-98 на некоторых станциях уже приближается к отметке в 100 рублей. Для сравнения, средняя цена 95-го бензина по стране составляет около 76 рублей за литр.

Ситуация с топливом на Петербургской бирже

Параллельно усиливается борьба со спекуляциями. С 21 июля изменились правила торговли нефтепродуктами на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Покупать бензин теперь смогут только конечные потребители, которым необходимо подтвердить, что топливо приобретается для собственных нужд, а не для перепродажи.

Несмотря на постепенную стабилизацию розничного рынка, биржевые цены остаются высокими. Стоимость бензина АИ-92 достигла 71,79 тысячи рублей за тонну, АИ-95 - 76,38 тысячи рублей, дизельного топлива - 74,71 тысячи рублей за тонну. Исключением стал топочный мазут, который за последнюю неделю, наоборот, заметно подешевел.

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