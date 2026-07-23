В Петербурге продают бывший дилерский центр Audi

На Витебском проспекте в Петербурге выставили на продажу здание бывшего автосалона. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

На Витебском проспекте в Петербурге выставили на продажу здание бывшего автосалона Audi и Hongqi. Площадь объекта составляет почти 4,7 тысячи квадратных метров. В прошлом автоцентр управлялся автохолдингами «Олимп», Inchcape и «Ключавто». В 2015 году его обновили в соответствии со стандартами Audi того времени.

- Сейчас здание предлагается за сумму более 400 миллионов рублей, - рассказал аналитик Денис Гаврилов.

По словам Гаврилова, после того как Audi прекратила официальные продажи в России, в 2023 году в здании начал работу автосалон китайского премиального бренда Hongqi. Однако в 2025 году автосалон Hongqi закрылся. В последние годы в бывшем дилерском центре Audi продавались автомобили, ввезенные по параллельному импорту, и машины с пробегом.

Подробности о текущем состоянии здания и условиях продажи пока не разглашаются.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max