На 37 процентов сократилось количество автомобилей, паркующихся в центре Петербурга

Для тех, кто хочет избежать пробок при поездках в центр, работают перехватывающие автостоянки. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге продолжается эксперимент по организации платных парковочных мест в центре города. Результаты первого полугодия 2026 года показали эффективность. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту. Количество оплат за парковку в центральных районах за шесть месяцев составило 9,1 миллиона, что на 37 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К слову, в прошлом году общее количество оплат достигло 14,5 миллиона.

- Цель введения платных парковок - не просто увеличение числа оплат, а создание более комфортных условий для передвижения по городу. Это включает в себя стимулирование использования общественного транспорта и ограничение использования личных автомобилей до случаев крайней необходимости, - рассказали в пресс-службе комитета.

Для тех, кто хочет избежать пробок при поездках в центр, продолжает функционировать сеть из 18 перехватывающих автостоянок. Они предоставляют возможность оставить автомобиль и воспользоваться общественным транспортом.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max