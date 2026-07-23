Многоэтажный паркинг на 300 мест открыли у Онкоцентра имени Напалкова в поселке Песочный. Комплекс на 300 машино-мест дополнил уже существующую плоскостную парковку на 500 мест. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Паркинг создавали с учетом потребностей инвалидов, для них и сопровождающих лиц предусмотрено 30 машино-мест на первом этаже. Остальные этажи предназначены для сотрудников центра.
Представители общественной организации инвалидов «Свет Феникса» провели тестирование паркинга и оценили его удобство. К слову, также власти Петербурга планируют строительство еще двух парковок.
- Ежемесячно в стационаре получают помощь более 4 тысяч пациентов, а поликлинику ежедневно посещают порядка тысячи человек, так что некоторый дефицит парковочных мест в медицинском кластере все еще сохраняется. Поэтому принято решение построить еще два паркинга, чтобы полностью закрыть вопрос, - отметил губернатор Александр Беглов.
Кроме того, Беглов поручил оборудовать пешеходный переход и благоустроить тротуар к Онкоцентру для удобства маломобильных граждан.
Сам новый паркинг находится на Ленинградская улица, дом 74.
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