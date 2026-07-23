День ВМФ в Петербурге пройдет без парада и фейерверка

Зажгут факелы Ростральных колонн, включат тематическую подсветку Троицкого, Дворцового мостов и моста Бетанкура. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Петербурга утвердили программу празднования Дня Военно-Морского Флота. В этом году парада и салюта не будет, а вместо этого 26 июля зажгут факелы Ростральных колонн, а Троицкий, Дворцовый мосты и мост Бетанкура включат праздничную подсветку.

- С 11:00 до 14:00 и с 21:00 до 23:30 на Ростральных колоннах зажгут факелы. В ночь с 26 на 27 июля три моста украсят тематической подсветкой, - указаны в документе на сайте Смольного.

Праздничный день начнется с церемонии возложения цветов к памятнику Петру Первому на Сенатской площади и к памятнику адмиралу Ф.Ф.Ушакову на площади Труда. В 17:00 в БКЗ «Октябрьский» начнется концерт, предполагается, что на нем выступит Народный артист России Александр Розенбаум.

Фестиваль военных оркестров проходит в парках и скверах города с 6 по 28 июля. 25 июля в парке 300-летия Петербурга пройдет фестиваль «Окна открой». Выставка «Аллея Российской славы» в историческом парке «Россия – моя история», Музейно-выставочном центре и Главном Адмиралтействе продлится до 28 июля. 25 и 26 июля в Музее хлеба пройдут интерактивные экскурсии «Бумажная флотилия». До 31 июля в районных библиотеках проходят лекции о мореплавателях и книжные выставки.

Праздник будет насыщенным, но без традиционных военных мероприятий на воде и фейерверков. Организаторы сделали акцент на культурные и просветительские события.

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