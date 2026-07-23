Безработным петербуржцам помогут открыть свое дело

Теперь помощь станет доступна не только при регистрации в качестве ИП. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге утвердили постановление, расширяющее возможности получения финансовой помощи безработными гражданами. Теперь помощь станет доступна не только при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, но и при постановке на учет в качестве самозанятого. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В недавнем постановлении были указаны новые направления расходов, которые теперь могут быть возмещены. Среди них: приобретение программного обеспечения, получение усиленной квалифицированной электронной подписи, регистрация контрольно-кассовой техники, закупка сырья и расходных материалов, приобретение основных средств, изготовление и размещение рекламы, оплата государственной пошлины за лицензии.

- Выплаты по новым правилам будет осуществлять Центр занятости населения Санкт-Петербурга, - уточнили в пресс-службе.

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