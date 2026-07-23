Вилла у Финского залива или дом с римским двориком: Риэлтор подобрал для Орнеллы Мути варианты жилья в Петербурге

Актриса получает российское гражданство. Фото: сгенерировано ИИ

Кажется, Петербург получил шанс стать еще немного итальянским. Дочь Орнеллы Мути Найке Ривелли на днях рассказала, что они с мамой получают российское гражданство и уже присматриваются к недвижимости - в Москве и Петербурге. А раз мечтать пока никто не запрещал, мы решили представить, где в Северной столице могла бы поселиться 71-летняя звезда фильмов «Укрощение строптивого» и «Безумно влюбленный». Ведь когда-то ее бабушка и дедушка сами жили в городе на Неве.

Тем более что Петербург и Италия давно состоят в своеобразном архитектурном романе. Здесь есть Итальянская улица, а город буквально создавали великие итальянские мастера: Растрелли, Росси, Кваренги. Не случайно именно здесь снимали культовые «Приключения итальянцев в России». Так что Орнелла Мути вполне могла бы почувствовать себя не туристкой, а человеком, который просто немного сменил адрес.

- Для актрисы такого уровня важен не просто дом, а атмосфера. Нужно совместить имперский петербургский дух, современный комфорт и ту самую итальянскую любовь к красоте и пропорциям, - считает эксперт по недвижимости Иван Черкасов. - Идеально, если дом стилизован под палаццо эпохи Возрождения или строгий неоклассицизм. Тогда даже за тысячи километров от Рима можно почувствовать себя почти как дома.

ОТ ОСОБНЯКА ДО PALAZZO

Если следовать этой логике, одним из самых очевидных вариантов становится Особняк Кочубея на Фурштатской улице.

- Внутренний двор выполнен в стиле римской виллы с аркадами и колоннадой. Попадая туда, забываешь, что находишься в Петербурге. Это практически Италия, только с более переменчивой погодой, - улыбается эксперт.

Дом со львами может стать хорошим местом для временного проживания Орнеллы. Фото: сгенерировано ИИ

Если же Орнелла сначала решит пожить в гостинице, а уже потом выбирать постоянный адрес, вполне подошел бы знаменитый Дом со львами на Адмиралтейской набережной. Львы у входа напоминают Венецию, а из окон открывается вид на Неву. Почти готовые декорации для продолжения «Укрощения строптивого». Правда, вместо ворчливого фермера - туристы с телефонами, которые фотографируют буквально каждый угол.

Любителям более камерной атмосферы Черкасов советует присмотреться к клубному «Дому на Кирочной». Исторические камины, витражи и старинная плитка создают ощущение европейского особняка, но без необходимости жертвовать современным комфортом.

DOLCE VITA НА БЕРЕГАХ НЕВЫ ИЛИ НА ФИНСКОМ ЗАЛИВЕ

Но Италия - это не только дворцы и история. Это еще и настроение. Поэтому в нашем воображаемом маршруте появляется ЖК «Итальянский квартал». Даже название словно встречает будущую хозяйку словами: Benvenuta, Орнелла! Терракотовые фасады, арочные галереи, уютные дворики-патио и кованые балконы создают впечатление, что за следующим поворотом должна открыться семейная траттория, а не очередная кофейня с фильтр-кофе.

- Этот комплекс буквально пропитан итальянским настроением. Особенно его могла бы оценить дочь актрисы Найке Ривелли: здесь тихо, зелено и при этом совсем рядом культурная жизнь города, - говорит Иван Черкасов.

Еще один адрес - клубный дом Il Palazzo на Крестовском острове. Уже одно название звучит так, будто здесь должны вручать кинопремии. Парки, яхты, вода, башенки и балконы - готовая декорация для новой главы dolce vita.

Если квартиры не подойдут кинозвезде, она всегда может построить домик мечты на берегу Финского залива. Фото: сгенерировано ИИ

Ну а если Орнелла Мути предпочтет виды, которые хочется поставить на заставку телефона, ей наверняка понравится «Космос на Неве». Из окон открывается панорама на Смольный собор, шедевр Растрелли. Такой пейзаж вполне способен составить конкуренцию римским открыткам.

Впрочем, если звезда «Укрощения строптивого» грезит не о пентхаусе, а о собственном доме с огородом и хозяйством, как это нередко бывает у итальянцев, то и такой сценарий вполне реален. На берегу Финского залива сегодня можно найти участок и построить виллу своей мечты: с террасой, садом, теплицей и видом на воду. А карельские сосны за окном вполне способны заменить кипарисы. Останется только выращивать помидоры, базилик и спорить с соседями, чей урожай лучше. Это было бы очень по-итальянски, даже в нескольких тысячах километров от Рима.

Конечно, пока это всего лишь красивая фантазия. Но если Орнелла Мути действительно решит купить квартиру в Петербурге, выбирать ей придется не между хорошим и плохим, а между Италией… и очень итальянским Петербургом. Кажется, это тот редкий случай, когда переезд совсем не означает расставание с любимой атмосферой.

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