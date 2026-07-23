Почти сразу после чудесного спасения пушистую красавицу вернули хозяевам. Фото: Комтранс Петербурга

Потерявшаяся собака с разноцветными глазами едва не утонула в холодной воде Невы. К счастью, ее заметили и спасли сотрудники патрульной службы Агентства внешнего транспорта. Чудесную историю о людской доброте рассказали в пресс-службе Комтранса Петербурга.

Красивая собака по кличке Лея сбежала от хозяев на Ладожском вокзале сегодня утром. Вероятно, она испугалась неизвестной обстановки, вырвалась из переноски и побежала куда глаза глядят. Позже ее заметили в Неве в районе Свердловской набережной - как именно она упала в реку, пока неизвестно.

Спасение собаки Леи из Невы Видео: Комтранс Петербурга

- Судя по всему, бедная Лея час барахталась в ледяной воде и боролась с сильным течением. Когда ее силы уже были на исходе, на выручку пришли люди – сотрудники патрульного катера увидели беспомощное животное и поспешили в ее сторону, - рассказали в Комтрансе.

Собака Лея. Фото: Комтранс Петербурга

Собаку вытащили и довезли до берега. Почти сразу после чудесного спасения пушистую красавицу вернули хозяевам. Благодаря оперативным действиям патрульных эта история завершилась счастливым концом.

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