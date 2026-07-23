В Петербурге поручили сократить время отключения горячей воды до пары дней

Износ теплосетей компании «Теплосеть» превышает 50%, поэтому многие участки нуждаются в обновлении. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Теплоснабжающим организациям Петербурга поручили сократить к минимуму сроки плановых отключений горячей воды. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Сергей Кропачев.

В этом году около 5 тысяч домов перевели на систему, при которой воду отключают на один-четыре дня вместо стандартных двух недель. Такой формат применяют там, где позволяют сети. Если требуется масштабная замена труб или сложные работы, сроки могут быть увеличены.

- Износ теплосетей компании «Теплосеть» превышает 50%, поэтому многие участки нуждаются в обновлении, - добавил Кропачев во время прямой линии.

В Госдуме ранее отмечали, что летние отключения горячей воды в крупных городах России могут частично прекратиться через 5–7 лет. Для этого необходимо ускорить замену сетей и вложить 750 млрд рублей в модернизацию, однако полностью отказаться от отключений удастся только через десятилетия.

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