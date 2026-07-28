Блогеру Лерчек могут ужесточить меру пресечения из-за билетов в Петербург

Суд рассмотрит ходатайство 30 июля. Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура просит суд изменить меру пресечения блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) с запрета определенных действий на домашний арест. Причиной стала покупка железнодорожных билетов в Петербург, которую ведомство сочло нарушением, пишет РИА Новости.

Чекалина проходит лечение от рака желудка четвертой стадии. В феврале она родила четвертого ребенка, а после выписки попала в реанимацию. Из-за болезни судебное производство по делу о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ через подложные документы приостанавливали, но недавно возобновили. Следующее заседание назначено на 30 июля.

Прокуратура заявила, что, по данным онкологического центра, Чекалина по состоянию здоровья может участвовать в заседаниях с учетом рекомендаций врачей.

- Текущая мера пресечения не гарантирует явку блогера в суд и не исключает возможности скрыться или помешать следствию, - считает ведомство.

Поводом для ходатайства стала покупка билетов на поезд Москва – Петербург и обратно в мае 2026 года. По мнению прокуратуры, это нарушает установленные обязанности. Суд рассмотрит ходатайство 30 июля.

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