Дождливая погода сменила жару: Синоптик Леус о погоде в Петербурге на 28 июля

Температура воздуха в городе составит +20…+22 градуса. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

28 июля синоптическую ситуацию в Петербурге формирует тыловая часть циклона с центром над Скандинавией. Ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. На востоке Ленинградской области возможны грозы.

Температура воздуха в городе составит +20…+22 градуса, в области +19…+24 градуса, на востоке до +27 градусов. Ветер западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм ртутного столба, что ниже нормы.

- В среду местами пройдут небольшие дожди. Ночью температура опустится до +14…+16 градусов, днем прогреется до +21…+23 градусов, - написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем telegram-канале.

Погода в Петербурге остается прохладной и дождливой. Горожанам советуют брать с собой зонты, а водителям стоит быть внимательнее из-за мокрых дорог. Ожидается, что дожди продолжатся до конца недели.

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