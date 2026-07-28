Ворон Петербурга научили убирать мусор и сортировать его

Камни, ветки или другие предметы без награды останутся. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Выпускник ГУАП Илья Зубков придумал кормушку, которая тренирует птиц собирать мелкий мусор на городских территориях. Устройство оснащено камерой и нейросетью: оно распознает, что именно принесла птица, и выдает корм только за мусор. Камни, ветки или другие предметы без награды останутся.

- Внутри кормушки установлены мини-компьютер, камера и датчики. Когда птица приносит предмет, устройство делает снимок, и искусственный интеллект определяет, мусор это или нет. Если система подтверждает, что это мусор, предмет сбрасывается в контейнер, а птица получает порцию корма. Размер угощения можно настроить через приложение, - пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Кормушкой можно управлять через сайт: смотреть статистику, менять настройки и регулировать порцию еды. Если интернет пропадет, устройство продолжит работать автономно, а при восстановлении связи отправит все отчеты на сервер.

Разработка ГУАП дешевле зарубежных аналогов, так как использует доступные компоненты. В отличие от импортных систем, она не просто наблюдает за птицами, а выполняет полноценную сортировку мусора. Устройство готово к масштабированию и может использоваться в разных городах.

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