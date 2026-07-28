Эрмитаж показал, как исследует древнюю статую Венеры Таврической из коллекции Петра Первого

Эрмитаж начал исследование Венеры Таврической. Фото: Эрмитаж.

Эрмитаж и геологический институт Карпинского начали комплексное исследование статуи Венеры Таврической. Мраморной скульптуре почти 2 тысячи лет. В Россию ее привезли во время Петра Первого. Император приобрел реликвию для украшения Летнего сада. Как рассказали в Эрмитаже, долгое время считалось, что оригинал статуи был создан во втором веке до нашей эры в Греции. Но другие исследователи предполагают, что Венера чуть моложе и создана около 140–150 годов нашей эры в Риме. Возраст и происхождение – одни из двух главных вопросов, на которые должно ответить новое исследование.

- Венера Таврическая – один из символов Эрмитажа и одна из самых известных античных скульптур в России. Мы продолжаем задавать ей вопросы, на которые прежде невозможно было ответить, - сказал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Учены проследят родословную Венеры. Фото: Эрмитаж.

Скульптура пройдет через ряд исследований, так как минералого-петрографическое изучение мрамора, анализ состава с применением масс-спектрометрии, изотопный анализ. Все это позволит точно назвать место происхождения мрамора и ответить на вопросы где и когда была создана статуя. Кроме того, исследование затронет анализ того, как была сделана реставрация, и какие естественные повреждения получила статуя за долгое время. Изучение сколов и царапин позволит проследить биографию статуи и понять, что с ней происходило. Известно, что Венера проходила испытаний на «подлинность» древнего мрамора, которые проводили по приказу папы римского. Следы этих манипуляций так же предстоит изучить.

- Возможности института могут помочь расширить представления о статуе Венеры Таврической, дополнив результаты искусствоведческих и реставрационных исследований геологическими данными. Такой междисциплинарный подход позволит открыть новые страницы истории этого выдающегося памятника античной эпохи, – сказал генеральный директор Института Карпинского Павел Химченко.

Статуя Венеры Таврической – одна из первых античных скульптур, появившихся в России. Свое название она получила по Таврическому дворцу, который украшала некоторое время. В 1852 году она переехала в Новый Эрмитаж. Кстати, одной из задач исследования - поиск следов древних пигментов. Сейчас античная статуя – это что-то белое, но в древней Греции и Риме их раскрашивали. Исследователи смогут восстановить цвет, который был у статуи в момент создания.

Статуя пройдет изотопный анализ. Фото: Институт Карпинского.

- Полученные данные позволят не только по-новому взглянуть на историю одной из самых известных античных статуй в собрании Эрмитажа, но и разработать методику исследования мраморной скульптуры, что имеет большое значение для реставрации, консервации и искусствоведения в вопросах атрибуции и датировки памятников, - отметили в Эрмитаже.

Кроме того, будет создан цифровой двойник скульптуры.

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