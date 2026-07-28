Стали известны самые цитируемые петербуржцы в первом полугодии 2026 года

Данные рейтингов публикуются на основе регулярного мониторинга городских и федеральных средств массовой информации. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты составили шесть рейтингов медийной активности представителей разных сфер города - от чиновников и депутатов до деятелей культуры, музыкантов и спортсменов. В основу оценок лег анализ десятков тысяч публикаций, выходивших в первом полугодии 2026 года в городских и федеральных СМИ, а также в соцсетях.

Исследование, проведённое «Петербургским дневником» совместно с компанией «Медиалогия», охватило десять наиболее упоминаемых персон в каждой из категорий: члены правительства Санкт-Петербурга, депутаты Законодательного собрания, главы районов, руководители учреждений культуры и науки, писатели, певцы и музыканты, театральные деятели и спортсмены.

Среди представителей власти безусловным лидером стал губернатор Александр Беглов - 95 835 упоминаний. В Законодательном собрании первое место занял председатель парламента Александр Бельский (17 699 упоминаний). Самым цитируемым председателем среди комитетов признан Александр Ситов, среди глав районных администраций - Дмитрий Ваньчков, возглавивший Петроградский район в марте 2026 года.

В культурной сфере наибольшее внимание СМИ привлёк директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. В театральном рейтинге лидирует Валерий Гергиев, среди писателей - Евгений Водолазкин, среди музыкантов - Александр Розенбаум. В спортивной части рейтинга неожиданностью стало первое место фигуриста Петра Гуменника, обогнавшего представителей футбольного «Зенита».

Данные публикуются на основе регулярного мониторинга городских и федеральных средств массовой информации.