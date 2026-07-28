На солнечной стороне склона каждый год вырастает целое грибное «эльдорадо». Фото: Грибы и Грибники СПб

В Ленинградской области грибники нашли место, где за несколько минут они набрали 17 ведер лисичек. О своей находке Наталия Архипова рассказала в группе «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте».

В комментариях к посту пользователи восхитились удачной находкой. Фото: Грибы и Грибники СПб

Женщина поделилась секретом: лисички она предпочитает собирать не в сосновых борах, как многие, а в смешанных лесах с елью. Там грибы появляются позже, но растут в огромных количествах. Много лет назад ее семья нашла в Кингисеппском районе заросшую лесом гору. На солнечной стороне склона каждый год вырастает целое грибное «эльдорадо».

- Когда попадаешь на это место, оказываешься в сказке – желтые лисички видны повсюду. Ведра заполняются за несколько минут, срезать грибы приходится почти непрерывно, - пишет Наталия. Она призналась, что сбор лисичек в этом месте погружает в транс, когда есть только ты и грибы.

Наталия не стала раскрывать точные координаты. Фото: Грибы и Грибники СПб

В комментариях к посту пользователи восхитились удачной находкой и спросили, где именно находится это место. Однако Наталия не стала раскрывать точные координаты, а лишь пожелала другим участникам сообщества найти свою сокровенную и обильную лисичковую гору.

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