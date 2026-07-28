Уже 75 лет археологи достают из новгородской земли обрывки березовой коры.

Что о нас через сотни лет подумают историки, которые прочитают наши переписки в мессенджерах? Наверное, то же самое, что думают о жителях Древней Руси исследователи берестяных грамот. Уже 75 лет археологи достают из новгородской земли обрывки березовой коры, которая хранит память о бизнесе, конфликтах, любовных драмах и криминальных историях. Журналист «Комсомолки» прочитал древнюю переписку - домовые чаты отдыхают!

Разобраться в ней помог доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института славяноведения РАН, профессор Высшей школы экономики Алексей Гиппиус.

«Отдай занятую гривну»

Самая первая найденная грамота (ее обнаружили 26 июля 1951 года) оказалась отчетом о налогах. Кто сколько сдал соболиных шкурок и кому их надо доставить. Таких документов среди более чем 1300 найденных грамот большинство. Еще один значительный блок посвящен торговле. Купцы пишут своим партнерам, сколько товара шлют или сколько денег им должны.

Подобные послания сейчас выглядят довольно забавно: «От Богши к Уйке. Отдай занятую гривну».

Историки полагают, что грамоты были важной частью новгородской политики, где все решали бояре. Однако те буквально разрывались между городом и своими уделами, там ведь тоже требовалось следить за порядком.

Приходилось вести переписку с управляющими, оставленными на местах. Иногда писали сами крестьяне. Например, в 1360 году люди жаловались боярам Юрию и Максиму: «Кого ты нам поставил ключником*, тот за нас не стоит, разоряет нас штрафами, мы им ограблены... Дай же нам смирного человека - на том тебе бьем челом».

«А тебе, я вижу, не любо»

Один из сюрпризов, которые историкам преподнесла «берестяная переписка», - тот факт, что женская грамотность в то время была довольно распространенным явлением.

Древнее любовное письмо, полное боли и отчаяния. «Если бы тебе было любо, то ты бы вырвался из-под людских глаз и примчался…» Фото: Институт славяноведения Российской академии наук

В 1100 году неизвестная нам жительница Новгорода написала возлюблен ному ушераздирающее письмо. «Что за зло ты против меня имеешь, что в эту неделю ты ко мне не приходил? А я к тебе относилась как к брату! (Значит, считала родным. - Ред.) Неужели я тебя задела тем, что посылала к тебе? А тебе, я вижу, не любо. Если бы тебе было любо, то ты бы вырвался из-под людских глаз и примчался... Если ты начнешь надо мною насмехаться, то судит тебя Бог и моя худость». Чем не письмо Татьяны к Онегину?

Кстати, «моя худость» здесь не провес. Таков был этикет Древней Руси: человек принижал себя, чтобы показать свою незначительность. Словом, «моя худость» - это что-то вроде «я, недостойная». При этом мужчина оказался джентльменом, так как грамоты нашли в виде обрывков. Любовник порвал ее, чтобы не бросать тень на возлюбленную.

Другой даме повезло больше. «Розгори сертце твое и тело твое», - писал ей в порыве страсти тайный поклонник.

Третья же явно добилась желаемого, потому что получила в письменном виде предложение руки и сердца. «Пойди за меня - я тебя хочу, а ты меня. А на то свидетель Игнат Моисеев», - писал Микита к Малании. При этом фраза «я тебя хочу» была невинной: так звучало предложение о свадьбе.

Занятная переписка вскрылась между двумя дамами, которые обсуждали свадьбу. «От Милуши к Марене. Большой Косе - пойти бы ей замуж за Сновида. Маренка! Пусть же напьется рождающее лоно!» Историки полагают, что Милуша - это сваха, которая или предлагает Марене в качестве жениха Сновида или поздравляет с уже сыгранной свадьбой и желает поскорее забеременеть. В конце Милуша деловито добавляет: «Дай две гривны вчерашние». Возможно, речь идет о плате за сватовство. Бизнес есть бизнес.

Криминальная хроника

Рассказывают грамоты и о преступлениях. Сохранилась настоящая криминальная сводка, датированная 1420 годом: «Софонтий во дворе голову убиле. А иные без вести пропали. А животе взяле». Головой на Руси называли человека, а еще нередко - мертвеца. От этого, кстати, происходит термин «уголовное право». Живот - это имущество.

Грамота рассказывает о злодее, который убил человека или несколько и забрал чужое имущество. Но что с ним стало, мы уже не узнаем.

Другая повествует о запутанной истории с рабыней. «От Жизномира к Микуле. Ты купил рабыню во Пскове, и вот меня за это схватила княгиня. А потом за меня поручилась дружина. Так что пошли к тому мужу грамоту, если рабыня у него. А я вот хочу, коней купив и посадив на коня княжеского мужа, идти на свод. А ты, если не взял тех денег, не бери у него ничего». Судя по всему, два родственника или партнера купили рабыню. Но оказалось, что она была обращена в рабство незаконно. Автору письма грозило наказание, но за него поручились. Свод - это способ найти истину в подобных спорах. Человек берет с собой чиновника - «княжеского мужа», и они допрашивают всех причастных.

«Стрела, сверкни, стрела, выстрели»

Не обошли стороной грамоты и мистическую сторону жизни. По словам Алексея Гиппиуса, в древнерусской переписке можно встретить заговоры и различные запретные тексты.

- Например, апокрифические молитвы, которые отражают христианскую магию, пришедшую на Русь вместе с догматически чистым христианством. Так, есть такая запись: «Тридевять архангелов избавьте раба божия Михея от трясовицы, молитвами святой богородицы». Это пример заговора от лихорадки.

Самый старый берестяной рисунок датирован первой третью XI века. На одной стороне - женщина с нимбом и подпись: «Варвара», на другой нацарапана фигура Христа. Возможно, это эскиз иконы. Фото: Институт славяноведения Российской академии наук

Еще один мистический текст и вовсе был загадкой. Ученые долго не могли понять, что значит набор букв, пока его не изучили лингвисты. Оказалось, что кириллицей был записан... текст на карельском языке. Когда послание расшифровали, поняли, что это заговор: «Божья стрела, десять имен твоих, стрела, сверкни, стрела, выстрели, бог суд так производит».

Однажды археологи нашли загадку, начертанную на дне берестяного туеска. «Есть город между небом и землей. К нему едет посол без пути, сам немой, везет грамоту неписаную». О чем тут речь? Град - это Ноев ковчег, посол - голубь, который не говорит, но несет послание - оливковую ветвь, свидетельствующую, что земля близко.

Причем эта загадка - цитата из апокрифического (то есть запретного) произведения «Беседа трех святителей». Это сочинение было объявлено еретическим, но на Руси его знали.

В ТЕМУ

Одно из самых лаконичных посланий – отчет боярину о состоянии дел в его имении. Подчиненный написал всего два слова - «зелени добре», что значит «всходы хорошие». Это примерно то же самое, что ответить на вопрос «Как дела?» словом «Норм».

ЕСТЬ ВОПРОС

Зачем их читать?

- Грамоты - бытовое, практическое письмо Древней Руси, - объясняет ценность находок академик Алексей Гиппиус. - Церковные книги, летописи - это очень важные источники, но они касаются большой истории, большой политики, а частная жизнь обычного человека в их поле зрения практически не попадает. Каждая новая грамота – это ниточка, которая связывает нас с жизнью XII века.

*Ключник - управляющий хозяйством, который отвечал за хранение запасов и имел доступ ко всем закрытым помещениям. Назывался ключником, потому что хозяин доверял ему ключи от клетей, погребов и амбаров.