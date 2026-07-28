«Мы еще не знали, что у нас будут двое сыновей»: Боярская опубликовала трогательное архивное фото с Матвеевым в его день рождения

Елизавета Боярская трогательно обратилась к своему мужу Максиму Матвееву в день его рождения. 28 июля актер отметил свое 44-летие. Супруга звезды сериала «Тригер» посвятила любимому пост в соцсетях, назвав его маяком и опорой.
- Я не перестаю восхищаться тобой, очаровываться всем, что ты делаешь! Ты - наш маяк и опора! Пусть сбывается все, что ты задумываешь, а мы всегда рядом. Погнали дальше! – написала Елизавета Боярская.
Вместе с трогательными словами Елизавета опубликовала две архивные фотографии, сделанные, по ее словам, на кнопочный телефон. На них Боярская и Матвеев обнимаются в домашней обстановке.
Кроме того, артистка напомнила, что 16 лет назад именно в день рождения Матвеева они поженились.
- На этих фотографиях, сделанных на кнопочный телефон, мы еще не знаем, что у нас будет двое изумительных сыновей и, что мы поженимся в твой День Рождения! – заметила она. - С Днем Рождения, мальчишка!!! И с нашим днем! (16 лет).
Напомним, Елизавета Боярская и Максим Матвеев поженились 28 июля в 2010 году. Роспись в ЗАГСе была скромной и тайной – влюбленные пришли в джинсах и футболках, а позже они устроили свадьбу для близких. Сейчас пара воспитывает двоих сыновей.
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