«Мы еще не знали, что у нас будут двое сыновей»: Боярская опубликовала трогательное архивное фото с Матвеевым в его день рождения

Пара до сих пор редко появляется вместе на мероприятиях. Фото: скриншот видео из соцсетей KION

Елизавета Боярская трогательно обратилась к своему мужу Максиму Матвееву в день его рождения. 28 июля актер отметил свое 44-летие. Супруга звезды сериала «Тригер» посвятила любимому пост в соцсетях, назвав его маяком и опорой.

- Я не перестаю восхищаться тобой, очаровываться всем, что ты делаешь! Ты - наш маяк и опора! Пусть сбывается все, что ты задумываешь, а мы всегда рядом. Погнали дальше! – написала Елизавета Боярская.

Вместе с трогательными словами Елизавета опубликовала две архивные фотографии, сделанные, по ее словам, на кнопочный телефон. На них Боярская и Матвеев обнимаются в домашней обстановке.

Елизавета Боярская показала фото с Максимом Матвеевым еще до брака. Фото: личная страница Елизаветы Боярской в соцсетях

Кроме того, артистка напомнила, что 16 лет назад именно в день рождения Матвеева они поженились.

- На этих фотографиях, сделанных на кнопочный телефон, мы еще не знаем, что у нас будет двое изумительных сыновей и, что мы поженимся в твой День Рождения! – заметила она. - С Днем Рождения, мальчишка!!! И с нашим днем! (16 лет).

Матвеев и Боярская поженились 16 лет назад. Фото: личная страница Елизаветы Боярской в соцсетях

Напомним, Елизавета Боярская и Максим Матвеев поженились 28 июля в 2010 году. Роспись в ЗАГСе была скромной и тайной – влюбленные пришли в джинсах и футболках, а позже они устроили свадьбу для близких. Сейчас пара воспитывает двоих сыновей.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max