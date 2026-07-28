Более 1,2 тысячи деревьев упали в Павловском парке после мощного урагана

Павловский парк продолжает подсчитывать потери после суперциклона. Фото: https://t.me/pavlovskpalaceandpark

Две недели, прошедшие после удара суперциклона «Бернадетт», стали для Павловского парка непростым периодом. Знаменитая резиденция императора Павла I, признанная шедевром ландшафтного искусства, сейчас больше напоминает огромный операционный блок. Музей-заповедник продолжает экстренную «реанимацию» зеленых насаждений, устраняя последствия минувшего мощного урагана. По последним данным, общее количество деревьев, безвозвратно утраченных парком, достигло 1206. Причем цифра эта не окончательная.

Как сообщили в пресс-службе ГМЗ «Павловск», непростая ситуация сложилась в районе «Белая Береза». 22 июля, спустя несколько дней после основного удара стихии, здесь нашли 96 поваленных стволов. А уже на следующий день, 23 июля, счет только в этом секторе пополнился еще на 139 экземпляров. Многие из них - вековые дубы и липы, помнившие еще гуляния при дворе.

27 июля комиссия добралась до «Старой Сильвии» и живописной долины реки Славянки. Там диагностировали еще 43 поврежденных дерева. С 20 июля общий прирост «потерь» составил почти 300 стволов.

Пока одни сотрудники ведут подсчеты, другие работают на вывоз. На этой неделе (с 20 по 24 июля) силам МЧС и коммунальных служб удалось разобрать и вывезти с территории 49 наиболее крупных поваленных исполинов, которые перекрывали исторические аллеи.

Несмотря на это, посетители уже могут свободно перемещаться к главным дворцовым павильонам, хотя администрация настоятельно просит гостей не сходить с оборудованных дорожек.

- Музей-заповедник ведет ежедневный мониторинг работ по устранению урона, нанесенного парку стихией. Расчистка территорий и обследование участков продолжаются, - отметили в пресс-службе музея-заповедника.

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