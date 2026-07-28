Археологам удалось найти редкие артефакты. Фото: https://t.me/drozdenko_au_lo

В урочище Плакун в Старой Ладоге археологи завершили раскопки кургана №11. Этот курган связан с первыми ладожанами - варягами, о которых упоминается в летописном сказании о призвании Рюрика в 862 году. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Специалисты нашли уникальные артефакты: крест, которому более тысячи лет, боевой топор, ладейные заклепки, и капсулу времени 1968 года, оставленную предшественниками из СССР.

Одной из находок стал крест. Фото: https://t.me/drozdenko_au_lo

На раскопках могильника в Старой Ладоге нашли уникальные артефакты времен Рюрика Видео: https://t.me/drozdenko_au_lo

Экспедицию организовал председатель комитета по печати Тимур Зайнуллин при поддержке АНО «Центр развития Ладоги» и участников Староладожской экспедиции ИИМК РАН.

- Результаты раскопок превзошли все ожидания. Захоронение, найденное в кургане, может быть самым древним христианским погребением в Восточной Европе и связано с двором и дружиной Рюрика, - рассказал Дрозденко. - Найденные артефакты будут отправлены на лабораторные исследования, чтобы получить дополнительные данные о формировании нашего государства.

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