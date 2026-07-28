Реставрацию фасада Думской башни за 1,3 млрд рублей начнут 19 августа

Сейчас в башне расположена смотровая площадка и музей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уже в августе в центре Петербурга начнется масштабная реставрация одного из главных символов Невского проспекта - Думы городской с башней. Сейчас для исторического здания ищут подрядчика: его выберут 4 августа, а если конкурс пройдет без задержек, уже 19 августа специалисты выйдут на объект.

Напомним, в мае уже искали подрядчика для объекта, но найти его не удалось. 14 июля контракт разместили заново.

Цена закупки впечатляет - почти 1,3 миллиарда рублей. Изучив документ, «КП-Петербург» выяснила, что за эти деньги подрядчику предстоит не просто привести в порядок фасады, а провести комплексную реставрацию памятника федерального значения, который уже более двух столетий остается одной из архитектурных доминант Невского проспекта.

Реставрация Думы городской с башней продлится до ноября 2028 года. За это время специалисты восстановят фасады, кровлю, исторические интерьеры, смотровую площадку и бывший оптический телеграф, а также оборудуют здание архитектурной подсветкой, молниезащитой и системой обогрева кровли.

Согласно документам закупки, работы разобьют на несколько десятков этапов. Уже в этом году подрядчику предстоит получить необходимые разрешения, подготовить площадку, выполнить демонтаж конструкций на первых четырех этажах и вывезти строительный мусор. Основной объем реставрации придется на 2027 и 2028 годы.

В перечень работ вошло восстановление Александровского зала, парадной галереи, исторических лестниц, кровли, дверей и окон. Одновременно обновят инженерные системы: электроснабжение, вентиляцию, водоснабжение, пожарную сигнализацию, системы связи и безопасности. На завершающем этапе специалисты займутся реставрацией фасадов, гранитного цоколя, декоративной лепнины и других исторических элементов здания.

Финансирование проекта рассчитано на три года. В 2026 году на старт работ направят 22,5 миллиона рублей, в 2027-м - почти 528 миллионов рублей, а в 2028-м - еще 726 миллионов. Общая стоимость контракта составляет 1,276 миллиарда рублей.

Напомним, Дума городская с башней - объект культурного наследия федерального значения и один из самых узнаваемых символов исторического центра Петербурга. Башня долгие годы использовалась как смотровая площадка и музей, а также по сей день остается одной из главных архитектурных доминант Невского проспекта.

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