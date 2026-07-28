Алиса Супронова, исполнившая «Катюшу» на 40 языках: Сложнее всего было сочетать китайский с арабским

Алиса Супронова в гостях петербургской редакции "Комсомолки". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алиса Супронова – новая героиня отечественного музыкального времени. Даже правильнее будет сказать «интернационального», ведь певица известна в первую очередь тем, что исполняет песни на самых разных языках народов России. За это она даже в Книгу рекордов России попала!

Но в арсенале 26-летней певицы есть не только поппури и «старые песни о главном» в современном звучании – недавно Алиса Супронова записала и выпустила полноценный альбом «Наши песни». Его ключевыми композициями стали проникновенная «Тишина» и душераздирающая «Солдат Бессмертного полка», которую девушка написала с автором из Запорожья Юноной Асс. Песню они посвятили всем ушедшим и ныне живущим героям.

О пути к славе, о патриотизме в жизни и на сцене, а также о большой интернациональной России и дружбе народов мы решили поговорить лично с Алисой.

- Алиса, как ни крути, но первый вопрос напрашивается о том, как началась ваша музыкальная карьера и, самое интересное, как вы пришли к тому, что стали продвигать в творчестве интернациональную дружбу?

- Я окончила институт культуры и по профессии я - музыкальный педагог. Но вообще я самоучка: сама училась вокалу, писать стихи, музыку, аранжировки. Что касается интернациональной дружбы, то это у меня с детства, из семьи. У моей мамы есть и украинские корни, и греческие, она разговаривала на разных языках, и меня это очень привлекало. В какой-то момент я тоже заинтересовалась лингвистикой и едва не пошла учиться на переводчика. Но музыка победила! Когда я слышала любые национальные песни, покрывалась мурашками – настолько меня они завораживали. Плюс мне всегда безумно нравилась яркость народов: их костюмы, песни, кухня.

- А в детстве на каких песнях росли?

- Вы удивитесь, на роке! Причем, я знаю, когда мама была беременна мною, она тоже слушала рок. Мои любимые группы до сих пор: «Сектор газа», «Черный кофе», Linkin Park, AC/DC, «Парк Горького». Хотя я не могу сказать, что этим мои музыкальные предпочтения ограничены. Родители прививали мне вкус: мы слушали классику, посещали разные концерты, театры. И, к слову, если мы сейчас откроем мой плейлист на смартфоне, там будет «каша». Я могу вперемешку слушать и «Черный кофе», и Уитни Хьюстон, и татарские песни, и Цоя, и симфонические мелодии… Вот такой я меломан!

- А в подростковом возрасте фанатели от кого-то?

- Лет в 16-17 я очень прониклась корейской поп-индустрией, группой BTS. Меня завораживали их песни, но еще больше восхищало, как они идут к своей мечте, добиваются большой сцены. Потом я увлекалась испанским сериалом «Виолетта», который вселил в меня веру как в начинающего исполнителя. Если так проанализировать, я больше погружалась в свои ощущения от того, с чем сталкиваюсь (индустрия, артисты), а не в само фанатство.

- И вот уже на большой сцене вы… Заявили о себе проектом «Наши песни», расскажите поподробнее, что это за проект?

- Это мой авторский альбом, который случился благодаря поддержке «Музконтент» Президентского фонда культурных инициатив. Там собраны песни на самые важные темы, и одна из моих задач была «поговорить» с молодежью. Хочется, чтобы песни, которые они слушают, несли более глубокий смысл, чем некоторые композиции, которые сегодня в топ-чартах.

- Как вам кажется, из чего складывается хорошая песня?

- Думаю, из душевной музыки, текста, который рассказывает историю, плюс современного звучания.

- Одной из таких песен, и является «Катюша», которую вы в 2022 году спели на 40 языках!

- Раскрою секрет – на самом деле на 41 языке, если учитывать наш родной, русский!

- Ничего себе! Расскажите о том, как рождалась интернациональная «Катюша», у которой уже 13 млн просмотров в Интернете, и кто вам помогал с переводом. Да и вообще – откуда такая идея возникла?

- Каждый год ко Дню Победы я записываю какую-то песню. А это был 2022 год, когда мне захотелось сказать действительно громко. Сказать о дружбе, о том, для чего наши предки воевали, какой ценой мы получили мирное небо, о том, что сейчас мы должны сплотиться и не дать врагу растащить нас! Думала, как мне в моей интернациональной теме раскрыть «Катюшу». Начала смотреть в Интернете, что песня переведена на огромное количество языков, и именно от этого оттолкнулась. Я подумала, что мне нужно включить в нее как можно больше языков. Выстроила концепцию: сначала идут строчки на языках России, потом - языки бывшего СССР, дальше языки стран, которые прошли с нами Великую Отечественную войну, и последний язык – английский. Эта строчка как символ встречи на Эльбе американский и советских войск. Как я переводила это и компоновала – не спрашивайте! Я по каждой строчке консультировалась с носителем языка, корректировала перевод, произношение, и так потом скомпоновала, срифмовала, что получилась такая песня. Правда, пришлось добавить три куплета, чтобы была возможность «пропеть» на всех выбранных языках!

- Какой язык тяжелее всего было внедрить в песню?

- Сложно было сочетать китайский с арабским. Но в итоге красивый контраст получился.

- Получилось действительно здорово. Может, продолжить?

- Да, я сделала еще несколько попурри. Записала «Десятый наш десантный батальон» на 15 языках республик СССР, «Музыка подружит нас» на 11 языках России и стран СНГ. С этим попурри, кстати, я была в передаче у Андрея Малахова, и после этого за мной, кажется, окончательно закрепился статус интернациональной певицы.

- А на каком языке проще петь или, спрошу иначе: какой язык вам кажется более мелодичным?

- Русский. Мой родной и самый понятный для меня. Еще очень мелодичные, как ни странно, адыгский или калмыцкий. В них огромное количество согласных, но когда поешь, льется, как река!

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Алиса Супронова на разговорном уровне владеет английским, арабским, английским, испанским языками, а также знает 10 языков наших народов (чеченский, ингушский , татарский, калмыцкий, бурятские, языки СНГ (казахский, кыргызский). На них девушка может не только разговаривать, но и читать в оригинале и даже шутить на них!

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Моя задача вывести песни из локальной аудитории на широкую. Я сама пишу аранжировки, стилизую песни на современный лад, и когда люди (особенно иностранцы блогеры) слышат итоговые версии, они в шоке. Во-первых, как звучат наши национальные песни. Во-вторых, что такие народы вообще существуют. Ну, а самое главное, все это помогает сохранять и приумножать положительный образ России.

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Учитывая, что Алиса Супронова не только поет национальные песни, но и изучает культуры разных народов, мы попросили ее пофантазировать и собрать образ русского человека. И вот, что у нас получилось.

Женщина:

Характер: кумыкский (стальной с чувством юмора)

Гостеприимность: чеченская

Смекалка: якутская

Хитрость: татарская

Степенность: калмыцкая

Взгляд: эвенский (добродушные и сияющие)

Походка: башкирская (уверенная)

Мужчина:

Взгляд: вайнахский (уверенность и искра)

Характер: коми (добродушный)

Гостеприимство: осетинский

Голос: тувинский

Подбородок: бурятский

Руки-ноги: русские, работящие!