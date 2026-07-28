72-летней петербурженке удалили злокачественные опухоли весом более 18 килограмм

Врачи спасли пожилую женщину, избавив ее от страшной опухоли. Фото: https://max.ru/id7808043833_gos

В Мариинской больнице провели сложную шестичасовую операцию, которая спасла жизнь 72-летней пациентке. Хирурги удалили гигантские злокачественные опухоли общим весом более 18 килограмм! Опухоли распространились на кишечник, мочевой пузырь и желудок. В последние дни женщине было трудно дышать, а также кушать.

- Благодаря мастерству хирургов, ей удалось сохранить жизненно важные органы и восстановить способность самостоятельно принимать пищу, - рассказали в пресс-службе Мариинской больницы.

Операцию выполнили опытные врачи. Специалисты удалили опухоль забрюшинного пространства размером 40х30х30 см, которая проросла в ободочную кишку. Еще две опухоли были меньшего размера. В желудке также обнаружили стенозирующую опухоль, которая заблокировала проход для эндоскопа.

Во время операции врачи провели резекцию ободочной кишки, части мочевого пузыря и желудка. Состояние женщины стабилизировалось, она готовится к выписке. Дальнейшее наблюдение за пациенткой продолжат в специализированном онкологическом центре.

- Такие операции требуют не только высокой квалификации медицинского персонала и современного оборудования, но и слаженной работы всей команды. Мы рады, что смогли помочь нашей пациентке и дать ей шанс на новую жизнь, - отметил замглавного врача по хирургии Мариинской больницы Иван Соловьев.

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