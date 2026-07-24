Прохладно, несмотря на солнце: Синоптик Михаил Леус рассказал о погоде в Петербурге 24 июля

В Петербурге и в Ленобласти все еще прохладно. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

24 июля в Петербурге погода остается прохладной, несмотря на то, что центры циклонов находятся далеко от города. В регионе сохраняется облачная с прояснениями погода, местами пройдут недолгие дожди, а в некоторых районах Ленобласти возможны грозы. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус.

- Температура воздуха в городе будет колебаться в пределах +20…+22 °С, а в Ленинградской области - +18…+23 °С. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 2–7 м/с. Атмосферное давление практически не изменится и составит около 758 мм рт. ст., что чуть ниже нормы, - рассказал Леус.

В субботу днем местами также ожидаются кратковременные дожди. Ночью температура будет колебаться от +13 °С до +15 °С, а днем поднимется до +22…+24 °С.

Несмотря на переменчивую погоду, это не повод отказываться от прогулок по городу или поездок по Ленобласти. Не забудьте взять зонт и теплую одежду.

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