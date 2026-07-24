Над Ленобластью 24 июля силами ПВО сбито 59 беспилотников. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Под утро 24 июля 2026 года склад компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области подвергся атаке БПЛА. В результате удара в помещении произошло возгорание.

Обошлось без жертв: Заявления губернатора Ленобласти после атаки БПЛА на Wildberries

Но как заявил губернатор 47 региона Александр Дрозденко, обошлось без жертв. По последним данным, пострадали три человека, - они в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы.

Кроме того, после попадания беспилотников ВСУ произошло обрушение конструкций одного из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района.

- Пострадавших людей нет, - прокомментировал Александр Дрозденко.

Проведена эвакуация: Ким поблагодарила сотрудников после атаки дронов на Wildberries в Ленобласти

Татьяна Ким в свою очередь быстро отреагировала на случившееся и вот, что сказала про атаку логистические комплексы в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и область).

- Часть площадей и товаров удалось сохранить, по предварительным данным, пострадавших нет. Благодарю наших сотрудников, наших героев - на всех складах была проведена оперативная эвакуация, - прокомментировала очередную атаку БПЛА на склад Wildberries директор маркетплейса Татьяна Ким.

Ким рассказала, что сейчас на складах в Ленобласти и Петербурге устраняют последствия атаки БПЛА. Также идет перераспределение товаров, чтобы каждый дошел до заказчика.

Всего над Ленобластью 24 июля силами ПВО было сбито 59 беспилотников.

БПЛА в Санкт-Петербурге 24 июля 2026: Поврежден гражданский объект

Кроме того, атаке дронов ВСУ утром 24 июля подвергся и Санкт-Петербург. Как заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов, "удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе". Глава региона возглавил оперштаб по устранению последствий удара. Известно, что на Московском шоссе также находится один из складов Wildberries.