Гостинично-досуговый комплекс создадут в исторической даче Кинга в Петербурге

КГИОП одобрили проект строительства комплекса с реставрацией исторической дачи Кинга. Фото: www.citywalls.ru

В Курортном районе Петербурга одобрили проект строительства гостинично-досугового комплекса с реставрацией исторической дачи Кинга. Работы будут проводиться на участке на Приморском шоссе, 520 в Зеленогорске. Об этом стало известно на официальном сайте КГИОП.

Согласно проекту, будет проведена реконструкция существующих зданий и строительство новых объектов.

- Недостроенное здание гостиницы (лит. Э) будет изменено: его высота сократится вдвое, а площадь уменьшится с 3420,8 квадратных метров до 1822,7 квадратных метров. Планируется реставрация аварийных конструкций и частичное сохранение фундаментов, - сказано в документе.

Историческая дача Кинга (лит. Д) площадью 235,97 квадратных метров также будет отреставрирована. Планируется восстановление зданий под литерами Л, М, О и Ш.

На территории комплекса появятся некапитальные сооружения: павильон для дегустации вина, мастерские, продовольственная лавка, сыроварня, пекарня и рыбацкий домик. Общая площадь застройки составит 800 квадратных метров, что соответствует проценту застройки в границах участка - 3,39 процента.

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