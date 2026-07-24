Замруководителя Западного следственного управления на транспорте: «Наша основанная задача – безопасность людей»

Максим Хлюбпин рассказал, как не стать жертвой водной прогулки Фото: СКР

15 лет, по современным меркам, возраст вполне достаточный для формирования зрелого и эффективно работающего коллектива. Это утверждают не только психологи-эксперты, но и примеры из жизни. 15 лет назад президент России Владимир Путин, по сути, закрепил идею Петра Первого о создании следственной структуры, в работу которой не имел бы права вмешиваться никто.

Сегодняшний разговор с заместителем руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте (с дислокацией в Санкт-Петербурге) полковником юстиции Максимом Хлюпиным – о предстоящем празднике и о приоритетных задачах в работе ведомства.

- Максим Владимирович, следствию в этом году исполняется 313 лет и эта дата будет отмечаться 25 июля, расскажите об этом празднике.

- Да, действительно, 25 июля (5 августа по старому стилю) 1713 года указом Петра Первого были созданы «майорские» канцелярии, ставшие первыми специализированными следственными органами в истории России. Подчинялась структура лично главе государства. Как, впрочем, и сегодня – Следственный комитет напрямую подчиняется Президенту Российской Федерации. И в петровские времена, и сегодня - это является гарантией независимости следствия и неизбежности наказания виновных в совершении преступления.

После Петра Великого структура следствия неоднократно меняла свое ведомственное подчинение, сталкиваясь с различными историческими вызовами. Новейшая глава в истории российского следствия открылась в 2007 году созданием Следственного комитета при прокуратуре. А четыре года спустя – 15 января 2011 года - в силу вступил Закон «О Следственном комитете Российской Федерации», который окончательно воплотил и юридически закрепил основополагающие элементы петровской вневедомственной модели следствия.

- Поздравляем вас с праздником. Расскажите о вашем управлении, какие преступления расследует Следственный комитет на транспорте.

- Благодарю за поздравление! Западное межрегиональное следственное управление на транспорте расследует уголовные дела различной категории тяжести, совершенных на объектах железнодорожного, воздушного, водного транспорта и транспортной инфраструктуры, включая железнодорожные вокзалы, аэропорты, морские порты и прочие транспортные узлы. Основная задача - обеспечение законности и безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. Наши следователи работают в режиме повышенной мобильности, так как осмотр места происшествия часто требует выезда на удаленные участки железнодорожных путей, в акватории или аэропорты

- Сколько преступлений, совершенных на объектах транспортной инфраструктуры, было выявлено за последнее время? Какие наиболее опасные для человека?

- За 2025 год зарегистрировано 1339 сообщений о происшествиях, возбуждено 464 уголовных дела. За 6 месяцев 2026 года зарегистрировано 562 сообщения о преступлениях, возбуждено 198 уголовных дел.

Если говорить исключительно о преступлениях в сфере нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, водного транспорта, то за 2025 год зарегистрировано 395 сообщений о преступлениях данной категории, возбуждено 41 уголовное дело. За 6 месяцев 2026 года зарегистрировано 169 сообщений о преступлениях, возбуждено 22 уголовных дела.

Наибольшее количество происшествий регистрируется на объектах железнодорожной инфраструктуры, большая часть происшествий - это травмирование граждан движущимися локомотивами, поездами.

Но, в связи с тем, что сейчас летний период, а город Санкт-Петербург, является не только важным экономическим, научным и культурно-историческим центром России, но и крупнейшим транспортным узлом, с большим количеством рек и каналов, основной водной магистралью которого является река Нева, и как следствие с большим туристическим потенциалом города - это накладывает определённый отпечаток.

В период навигации на реках и каналах Санкт-Петербурга эксплуатируется много различного водного транспорта, особенно в ночное время во время разводов мостов, на которые приезжают посмотреть люди со всего мира. При этом часть судов используется в коммерческих целях для осуществления экскурсионных прогулок гостей города. Очень важно следить, чтобы данные услуги были безопасными и качественными, ведь это лицо нашего города. Поэтому одна из главных наших задач – это предотвращение происшествий на воде.

- Часто сталкиваемся, что люди без опыта и прав управления суднами арендуют катера, гидроциклы и рассекают по рекам и заливам северной столицы. Как устроен этот полулегальный бизнес?

- Аренда катеров и гидроциклов без прав часто балансирует на грани закона, используя лазейку: суда весом до 200 кг с мотором до 8 кВт по закону не подлежат регистрации в ГИМС, а значит, управлять ими можно без прав и опыта.

Компании легально сдают компактные катера и гидроциклы малой мощности. Арендатор оформляет договор по паспорту, проходит небольшой инструктаж и выходит на воду, что иногда приводит к печальным последствиям.

Также проблема заключается и в недобросовестных арендодателях. В сезон они могут сдавать более мощную технику, требующую удостоверений, либо закрывать глаза на то, что арендатор выводит судно в запретную акваторию.

Рейды ГИМС, транспортной полиции и Комитета по транспорту выявляют сотни нарушений ежегодно. Наиболее частые из них — управление судном без документов, нарушение районов плавания, а также создание опасных ситуаций для других участников движения.

Хочу отметить, что статьей 267.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за совершение хулиганских действий, угрожающих безопасности эксплуатации транспортных средств. Например, к уголовной ответственности по данной статье привлечены трое граждан, которые двигались на гидроциклах по рекам и каналам Санкт-Петербурга, неоднократно применяя небезопасный скоростной режим, производили маневры, влекущие волнообразование. Эти привлекающие к себе внимание действия нарушали общественный порядок и влекли риски для других водных транспортных средств. В отношении данных граждан вынесен обвинительный приговор. Подобные меры позволяют пресекать совершение преступлений с более тяжкими последствиями.

Сотрудники СК на транспорте лично посещают школы, особенно в преддверии каникул, рассказывая о правилах поведения на воде и на железной дороге, ценой несоблюдения которых может стать жизнь человека

- В сентябре 2025 года мы помним, что мужчина управлял катером в пьяном виде. В итоге один из его пассажиров утонул. За трезвостью водителей смотрит ГАИ, а тут кто должен следить?

- Да, действительно, нами завершено расследование уголовного дела о гибели пассажира катера в акватории канала Грибоедова, произошедшей 1 сентября 2025 года. В ночное время трое друзей катались по каналам Санкт-Петербурга, при этом судоводитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он пришвартовал маломерное судно в неприспособленном для этого месте – у причальной стенки, при высадке его знакомый упал в воду и утонул. Нарушение им правил безопасности и эксплуатации водного транспорта привело к гибели человека. Уголовное дело направлено в суд.

Также недавно мы завершили расследование уголовного дела в отношении судоводителя, допустившего гибель трех человек в результате столкновения аэролодки с мостом в Ленинградской области.

Следствием установлено, что вечером 2 января 2026 года в темное время суток обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея удостоверения на право управления аэролодкой, осуществлял движение по Новоладожскому каналу в городе Новая Ладога Волховского района Ленинградской области в направлении наплавного моста. На борту маломерного судна находились трое пассажиров без индивидуальных спасательных средств. В ходе следования судоводитель не избрал безопасную скорость движения и допустил столкновение управляемой им аэролодки с мостом, что привело к ее последующему опрокидыванию. В результате инцидента все пассажиры оказались в воде, что привело к их гибели на месте происшествия от полученных телесных повреждений. Уголовное дело направлено в суд.

За трезвостью водителей катеров, лодок и гидроциклов следит Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России, ее сотрудники проводят регулярные рейды на водоемах и имеют право останавливать суда для проверки документов и состояния судоводителя.

- Как людям, которые отправляются на водную прогулку, понимать, что это безопасно? Давайте составим памятку для наших жителей, на что ориентироваться, что смотреть, что спрашивать.

- Безопасная водная прогулка начинается еще до посадки на борт. Главное убедиться в наличии у организатора официальной регистрации судна и всех необходимых средств спасения. На каждого пассажира (включая детей) должен быть предусмотрен индивидуальный спасательный жилет подходящего размера.

Судно не должно быть перегружено и внешне исправлено, не должно быть трещин на корпусе, следов сильной коррозии, палуба не должна быть скользкой.

Легальные перевозчики строго соблюдают утвержденные правила, поэтому необходимо обязательно следовать указаниям экипажа.

- Давайте поздравим ваших коллег с праздником. Что бы вы хотели им передать через «Комсомолку»?

- Уважаемые коллеги! Искренне поздравляю вас с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации!

На протяжении всей истории на органы следствия возлагались важнейшие задачи по расследованию самых опасных преступлений, посягающих на общественную безопасность и экономические устои нашей страны. Сегодня, в условиях сложной обстановки и проведения специальной военной операции, ваша роль особенно значима. Добросовестно выполняя свой профессиональный долг, вы вносите весомый вклад в защиту прав и свобод граждан, в укрепление институтов и принципов правового государства, обеспечиваете верховенство Закона.

Благодарю вас за добросовестную службу, преданность выбранному делу и Отечеству. Желаю вам крепкого здоровья, служебных успехов, сил и стойкости в решении самых сложных задач. Пусть в вашей жизни будет как можно больше поводов для гордости за результаты своей работы, а в семьях всегда царят мир, благополучие и поддержка близких.