Не очерстветь душой: Как следователю по особо важным делам удается сохранять человечность после самых жутких преступлений

Полковник юстиции Алексей Андреев. Фото: СУ СК России по Республике Карелия

- Алексей Витальевич, поздравляем с профессиональным праздником! Ваш путь в профессию начался не со следствия. Расскажите, как вы пришли к этой работе?

- Спасибо за теплые слова. Мой путь действительно не был коротким – за каждым шагом стоит свой опыт, свои уроки. Родился я в Стерлитамаке, но именно Карелия стала для меня второй родиной – краем, который я полюбил и которому решил служить. В 2002 году, окончив Современную гуманитарную академию, я приехал в Костомукшу и начал свой служебный путь стажером участкового уполномоченного милиции. Это была настоящая школа жизни: работа с людьми, погружение в самые разные ситуации, умение принимать решения здесь и сейчас. Затем я продолжил службу участковым в Петрозаводске, а после перешел в уголовный розыск - сначала оперуполномоченным, затем старшим оперуполномоченным. Годы в розыске закалили характер, научили видеть то, что скрыто от глаз. В 2009 году судьба привела меня в Следственный комитет: сначала помощником руководителя следственного отдела, затем следователем. А с 2014 года и по сей день я работаю следователем по особо важным делам во втором отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Карелия. Каждая должность, каждый этап - это кирпичик в том фундаменте, на котором стоит мое профессиональное кредо: доводить дело до конца и добиваться справедливости.

- То есть вы прошли всю школу - от участкового до следователя по особо важным делам?

- Именно. Участковый – это передовая, где закон стоит лицом к лицу с человеческой слабостью. Ты видишь жизнь без прикрас: обман, жестокость, равнодушие. Но когда начинаешь работать по тяжким преступлениям – опускаешься на глубину, где свет закона едва пробивается сквозь толщу человеческой тьмы. И там, на дне, ты встречаешься не с монстрами, а с обычными людьми. И это страшнее всего.

- Можете привести пример дела, которое запомнилось больше всего?

- Дел за плечами – сотни, но одно из первых, что по-настоящему сломало стереотипы и заставило задуматься о границе между преступлением и отчаянием, произошло в 2007-м. Тогда я еще был оперуполномоченным. На улице Петрозаводска нашли тело 51-летнего Анатолия Сербина. Поначалу классика: пьяный, проезжая часть, следы шин – банальный наезд. Но судмедэксперт быстро охладил наш пыл: черепно-мозговые травмы нехарактерны для ДТП. Его не сбивали. Его били. Тяжелым тупым предметом. Дело переквалифицировали в умышленное убийство. Исполнителя вычислили стремительно. Им оказался молодой парень, который за 50 тысяч рублей согласился убить человека. Сам метод поразил своей циничностью: сначала его пытались переехать на джипе, но жертва выжила. Тогда киллер, не долго думая, вышел из-за руля и просто добил его молотком. Но самое страшное в этом деле было не орудие убийства, а мотив. Заказчиками оказались жена и 21-летняя дочь. Двадцать лет Сербин держал семью в страхе. Пьяные дебоши, избиения, угрозы расправой. Кульминацией стал эпизод, когда он под дулом охотничьего ружья заставил жену и дочь стоять на коленях. Понимая, что в следующий раз он нажмет на курок, женщины решили действовать на опережение. Денег не было, и жена взяла кредит в банке, соврав, что это на «ремонт». Эти деньги ушли киллеру. Многолетний домашний террор довел людей до черты. Приговор суда был суров: Галина получила 7 лет, дочь – 6, исполнитель – 17.

- А были дела, где жестокость казалась бессмысленной?

- Безусловно. Одно из таких дел навсегда осталось в памяти. 2011 год. Я уже работал следователем по особо важным делам, когда Петрозаводск всколыхнула новость о жестоком убийстве. Июль, пляж в Песках. Отдыхающие обнаруживают тело 38-летней женщины, приехавшей из Беломорска. То, что мы увидели на месте происшествия, поражало своей бессмысленной жестокостью: лицо жертвы было буквально уничтожено. По горячим следам мы задержали 35-летнего Алексея Манаева. Типичный рецидивист, для которого треть жизни уже прошла за тюремной решеткой. Картина вечера казалась почти обыденной: случайное знакомство на автобусной остановке, совместные походы по ночным клубам, решение встретить рассвет на берегу озера. Но то, что произошло дальше, не укладывается в голове. Манаев на следствии пытался оправдаться: мол, просто поссорились. Однако заключения экспертиз говорили об обратном. Это была не ссора, а акт немотивированной ярости. Он нанес ей множественные удары кулаками в лицо, а когда женщина упала, продолжил избивать ее ногами и подручными предметами по голове. Смерть наступила от тяжелейшей открытой челюстно-лицевой травмы. Но самое циничное произошло после: убив человека, Манаев спокойно снял с ее руки золотой браслет, забрал восемь тысяч рублей и просто ушел. На этапе предварительного следствия он давал подробные показания, детально описывая каждый свой шаг. Но когда дело дошло до суда, включилась стандартная для таких людей тактика: Манаев от своих слов отказался, заявив, что оговорил себя под давлением. Суд, разумеется, не поверил в эту сказку. С учетом опасного рецидива и того, что новое преступление он совершил в период условного осуждения, суд приговорил его к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Алексей Витальевич с 2014 года работает следователем по особо важным делам во втором отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Карелия. Фото: СУ СК России по Республике Карелия

- Эти истории звучат тяжело. Как вы справляетесь с таким грузом? Не черствеете ли вы от постоянной работы с жестокостью?

- Вы задали вопрос, на который каждый следователь отвечает по-своему. Да, я видел многое: семейные трагедии, доходящие до убийств, животную, бессмысленную жестокость рецидивистов. Но нет, я не очерствел. Меня держит семья. Мы с женой уже шестнадцать лет вместе, у нас два сына – 16 и 10 лет. Когда ты приходишь домой, где тебя ждут улыбки детей, ты понимаешь, ради чего вообще ходишь на эту работу. Семья – это мой якорь. Она не дает злу проникнуть внутрь. Когда каждый день сталкиваешься с человеческим адом, жизненно необходимо помнить, что на свете есть любовь и тепло. Иначе сам станешь таким, как те, кого ты ищешь.

- Что бы вы хотели пожелать молодым следователям, которые только начинают свой путь?

- Мой главный совет: ни при каких обстоятельствах не теряйте в себе человечность. Фундамент нашей работы – это сострадание, обостренное чувство справедливости и преклонение перед ценностью жизни. Помните: любое дело – это чья-то трагедия. Потерпевший нуждается в вашей защите, но и обвиняемый остается человеком, каким бы тяжким ни было его преступление. Чтобы не очерстветь, нужна точка опоры. У каждого она своя: семья, вера, увлечения. Следователь – это не функция. Механизм может применить закон. Но понять боль, мотивы и обстоятельства может только человек. И только человек способен вершить подлинную справедливость.

- Спасибо вам за этот разговор, Алексей Витальевич. И еще раз – с праздником!

- Спасибо. Берегите себя и своих близких.