«Лучше сниматься, чем спать на занятиях»: Анна Ковальчук вступилась за студентов-актеров после скандала с Пересильд

Анна Ковальчук не только снимается, но и преподает в вузе актерское мастерство. Фото: личная страница Анны Ковальчук в соцсетях

Скандал вокруг поступления 17-летней Анны Пересильд в Московскую школу кино неожиданно вывел на первый план старый актерский вопрос: можно ли будущим артистам сниматься в кино, пока они еще грызут гранит сценической науки? Пока одни уверяют, что съемочная площадка - лучшая школа, другие требуют сначала получить диплом, а уже потом строить карьеру.

Свою позицию озвучила заслуженная артистка России Анна Ковальчук. Звезда сериала «Тайны следствия» не только сама снимается, но и преподает актерское мастерство студентам в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения. На пресс-конференции в ТАСС она ответила на вопрос корреспондента «КП-Петербург», нужно ли делать поблажки тем, кто уже успел стать востребованным в профессии.

Оказалось, Ковальчук вовсе не против съемок во время учебы. Правда, при одном важном условии.

- Конечно, я приветствую это, смотря какой материал. Пока ты являешься учеником мастерской, именно педагог должен решать, в каком проекте тебе стоит сниматься, - считает актриса.

По мнению Ковальчук, работа на съемочной площадке вовсе не означает, что студент обязательно станет хуже учиться. Напротив, иногда загруженные ученики оказываются самыми дисциплинированными.

- Сниматься - это огромный труд. И если человек успевает и сниматься, и обучаться, то почему нет? Чем больше человек отдает энергии, тем больше он может. А бывают ученики, которые и не снимаются, но все равно умудряются спать на занятиях, - с улыбкой заметила она.

Впрочем, единства среди звездных педагогов нет. Участвовавший в пресс-конференции актер и режиссер Андрей Соколов занял куда более жесткую позицию. Он признался, что уже отчислял талантливых студентов, которые поставили съемки выше института.

- Надо выбирать. Если ты снимаешься, ты обязан выполнять все требования театрального института. Когда человек пропускает репетиции, дипломные спектакли и начинает искать оправдания, это уже неправильный путь, - заявил Соколов.

Сам актер напомнил, что тоже начал сниматься еще после первого курса. Но, по его словам, успевал заранее сдавать сессии и в итоге окончил институт с красным дипломом.

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