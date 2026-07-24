Стала известна новая схема обмана с помощью романтических знакомств. Фото: ru.freepik.com.

Эксперты выявили новую схему обмана, ориентированную на одиноких женщин и мужчин. Чаще всего мошенники под видом одиночек находят жертв через соцсети или сайты знакомств. Злоумышленники создают привлекательные анкеты, завязывают виртуальные отношения и постепенно втираются в доверие. Когда эмоциональная связь установлена, они предлагают «лёгкий заработок», например, инвестиции в выгодный проект. Жертва переводит деньги, и они исчезают. Тогда мошенники переходят ко второй части сценария и убеждают компенсировать потерю финансов другой схемой заработка. Злоумышленники могут также попросить оказать такую услугу в качестве помощи «в одном важном деле». Зачастую это просьба разместить у себя дома небольшое устройство, похожее на антенну или Wi-Fi-усилитель. На деле это часть SIM-бокса, через который мошенники звонят по всей стране. Вы думаете, что помогаете другу, а становитесь администратором нелегальной инфраструктуры. Ваш адрес и имя фигурируют в уголовном деле, а настоящие организаторы остаются в тени.

- Стать жертвой может любой человек, с которым мошенникам удалось установить доверительные или даже близкие отношения. Они создают видимость заинтересованности и даже заботы о «партнере». В группе риска те, кто уже столкнулся с финансовыми потерями, находится в уязвимом эмоциональном состоянии и ищет способ заработать. Размещая оборудование для передачи мошеннических звонков в чужой квартире, злоумышленники превращают доверчивого человека в формального «администратора» нелегальной инфраструктуры, - пояснил директор департамента предотвращения мошенничества и потерь доходов МегаФона Сергей Хренов.

Чтобы не стать жертвой подобной схемы, специалисты советуют с осторожностью относиться к романтическим связям через соцсети и сайты знакомств, которые сопровождаются предложениями легкого заработка, не размещать в квартире какое-либо оборудование по просьбам новых виртуальных друзей. При поступлении таких просьб следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.