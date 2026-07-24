Разработку назвали коротко и лаконично «Плот-47». Фото: пресс-служба администрации Ленобласти.

Плот для защиты от украинских беспилотников сконструировали в Ленобласти. Новую разработку представили в Выборге. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

- Проанализировав вражеские атаки, мы поняли, что необходимо усилить защиту с воды. По моему поручению была создана экспериментальная плавучая платформа. Ее цель - защищать военно-морские базы, портовую инфраструктуру и объекты топливно-энергетического комплекса от современных угроз, таких как безэкипажные катера и БПЛА, - рассказал Александр Дрозденко. К слову, разработку назвали коротко и лаконично «Плот-47».

В Выборге представили беспилотные катера. Фото: https://max.ru/drozdenko_au_lo

В стране пока нет аналогов подобной техники, а производят плоты только в Ленобласти. Проект также получил предварительное одобрение от профильного научно-исследовательского института ВМФ.

Также в Выборге представили беспилотные катера как ударного, так и разведывательного назначения, а также другие специальные средства для защиты Ленинградского неба.

- Особенно важно, что такие решения разрабатываются по инициативе самих предприятий. Наши инженеры, конструкторы и производственники не ждут готовых решений, а предлагают технологии, которые способны повысить безопасность страны, - добавил Дрозденко.

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