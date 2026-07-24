Грачья Погосян: Я всегда говорю: «Относись к своему Отечеству и своей Родине, как к своему дому»

Грачья Погосян

«Комсомолка» поговорила с почетным меценатом Петербурга о новых проектах, изменениях в работе музея «Сохраняя память», а еще - о значении проектов благотворительного фонда имени Грачьи Погосяна, реализованных на ленинградской земле в последние годы. Отметим, что Грачья Погосян реализовал свыше 500 проектов, из которых порядка 300 посвящены героям и событиям ленинградской земли.

- Грачья Мисакович, два года назад мы представили книгу о вас «Меценат нашей памяти». Некоторое время не виделись. Что происходит в вашей жизни сейчас?

- Время пролетело быстро. Пользуясь случаем, хочу еще раз поздравить «Комсомольскую правду» со столетием, которое праздновали в прошлом году. Мне было очень приятно оказаться в числе почетных гостей праздника в Москве, где собралось много уважаемых людей. Особенно запомнилось, что президент в своем видеообращении более трех минут говорил о газете. Это неслучайно. Ваш путь затронул поколения: еще мой дедушка читал «Комсомолку», а сейчас дети читают.

Что касается моих дел, то я всегда с осторожностью подхожу к новым проектам - в сердце живет волнение, смогу ли реализовать задуманное. Сейчас я занят очень важным проектом в сфере медицины. Он важен не только для Петербурга, но и для всей страны, всего медицинского сообщества. Скоро расскажу о нем подробнее. Отрадно, что к реализации подключилось много государственных деятелей, включая губернатора Александра Беглова, вице-губернатора Бориса Пиотровского. Также в нем принимают участие Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, Комитет по культуре Санкт-Петербурга, Архивный комитет Санкт-Петербурга, Государственный музей городской скульптуры. Без государственной поддержки такой проект невозможен. Также я благодарен митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию, который благословил эту инициативу и отметил ее значимость. Думаю, в ближайшее время я смогу рассказать о проекте детальнее.

Ваши проекты реализованы в 15 странах. Как вы оцениваете вашу благотворительную деятельность в других регионах России?

- Будь это радость или трагедия, я никогда не оставался безучастным. Будь это наводнение в Краснодарском крае, падение самолета в Мурманске, пожар в Якутии, наводнение на Дальнем Востоке, возвращение - финансирование и софинансирование - на историческую родину останков порядка десяти советских воинов, в некоторых случаях в их честь были установлены памятники, каждый из бойцов был награжден медалью «За оборону Ленинграда», я всегда оказывал помощь и поддержку.

Мои проекты реализованы практически по всей нашей великой стране. Увековечена память воинов-амурчан на Невском пятачке, воинов-приморцев на Синявинских высотах.

- Вас выдвигали на звание почетного гражданина Ленинградской области, но вы его не получили. Как вы к этому отнеслись?

- Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. В прошлом году мы отметили 80-летие Победы, а этот год объявлен Президентом РФ В. В. Путиным Годом единства народов России. В связи с этим я подумал, что у меня будет шанс получить звание почетного гражданина Ленинградской области.

Современный мир диктует своих героев: сегодня много людей совершает подвиги в зоне спецоперации. Я не могу давать оценку этому решению - это право депутатов. В любой ситуации я должен принимать то решение, которое принимают государственные деятели.

Наверное, если бы я знал заранее, что шансов нет, я бы снял кандидатуру, но получилось как получилось. При этом я рад, что мои проекты высоко оценивают жители области, жители блокадного Ленинграда, ветераны и губернатор Ленобласти и Санкт-Петербурга. К своему 50-летию я получил медаль за вклад в Ленинградскую область, так что я уверен: моя деятельность высоко оценена.

Я благодарен Господу, родителям, моей семье, друзьям, сотрудникам музея «Сохраняя память» и, конечно, ветеранам и жителям блокадного Ленинграда - каждому, кто меня поддержал. Я люблю свой великий город, но для меня неотделимы Санкт-Петербург и Ленинградская область. Это единая земля. Когда говоришь Ленинград, сразу вспоминаешь блокаду, войну, пропитанную кровью историю. Невозможно любить Петербург и не любить ленинградскую землю.

Всего я реализовал более 500 проектов, порядка 300 из них касаются истории ленинградской земли, но разделить их географически с Петербургом сложно. Например, памятник трагедии ленинградских детей в Тихвине, памятник Петру Первому в Кировске или проекты на Невском пятачке - это все общая история. Я не родился в Петербурге - приехал в советское время учиться в Челябинское высшее военное автомобильно-инженерное училище, и мои проекты - доказательство того, что необязательно родиться здесь, чтобы быть преданным этой земле.

- Расскажите о музее. Как он живет сейчас?

- Сейчас в музее «Сохраняя память» многое изменилось. Мы рассматриваем возможность перейти на платную основу. Три года мы работали безвозмездно, устраивали чаепития, дарили книги, но расходы большие, и мы не хотим, чтобы музей остановился из-за финансовых трудностей, поэтому, думаю, мы введем небольшую символическую плату.

- Продолжается ли проект «Герои нашей школы»?

- Да, к нам очень многие обращаются. Последнее время часто приходят запросы от школ, где хотят увековечить память ребят, погибших в спецоперации. С одной стороны, школа воспитывает детей на примере героев, которые защищали страну ценой своей жизни, но как родитель я понимаю: для матерей и отцов жизнь ребенка всегда важнее любых подвигов. Это двойственное чувство - и больно, и гордо. Мы помогаем заказывать памятные доски для школ. Недавно отправляли доску в Волгоградскую область - там хотят назвать школу в честь погибшего офицера.

- Многие ваши проекты рождаются из обращений людей?

- Да. Если мы чувствуем, что проект важен, но нам тяжело его реализовать самим, мы рассказываем о проблеме государственным деятелям. Недавно обсуждал такой проект с депутатом Заксобрания Александром Ржаненковым. Уверен, они примут меры.

Был очень приятный момент, когда Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга обратился именно ко мне с просьбой профинансировать книгу. Презентовали ее в Алтайском крае, и я получил благодарственные письма от главы Республики Алтай Андрея Турчака и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Это уникально. Создание книги дает энергию, увековечивает память героев, вдохновляет людей.

Также очень приятно, когда создаешь иконы для храмов. Заходишь в церковь и чувствуешь, что она стала роднее. Понимаешь, что дети будут гордиться тем, что их отец смог оставить след. Мне бы хотелось верить, что у наших детей будет возможность жить не только для себя, но и для общества.

КОНКРЕТНО

Красивая акция на Невском пятачке

- Одним из запоминающихся событий года 80-летия Победы в Великой Отечественной стала акция на Невском пятачке. Мы организовали ее при поддержке губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Проект своим присутствием поддержали Русская православная, Армянская апостольская, Католическая и Лютеранская церкви. Приехали делегации из Армении, Абхазии, Беларуси, Башкортостана, Дагестана, Казахстана, Чечни, Чувашии, а также из Москвы и других республик и регионов страны. К каждому из 36 памятников на Синявинских высотах были возложены корзины роз, а дети положили к монументам плюшевых мишек.

Эта идея родилась из семейной истории: когда моего дедушку забрали в армию, он оставил плюшевого мишку. Бабушка не отдала его маме, а сказала, что игрушка должна оставаться в доме для всех внуков. И мы решили, что каждый из 36 памятников получит игрушку в знак памяти и любви к своим предкам: уходя на фронт, отцы нередко оставляли на память своим детям игрушки, которые стали символом надежды на их возвращение. Теперь наши дети, кладя плюшевые игрушки к памятникам, возлагают их в память о наших предках и в знак любви, которую они передали нам и нашим родителям.

Затем при поддержке губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова мы провели такое же мероприятие на Пискаревском мемориальном кладбище: дети положили игрушки к 121 памятной плите, взрослые - букеты цветов. Завершилась церемония у монумента «Мать-Родина», к которому возложили корзину роз. Это было очень трогательное событие. Все участники поблагодарили нас и сказали, что это важное и нужное дело, что прежде ни на Невском пятачке, ни на Пискаревском кладбище не проходили подобные мероприятия. В год 80-летия Победы мы посчитали правильным таким образом отдать дань уважения каждому защитнику ленинградской земли и нашей великой страны.

Я бы хотел поблагодарить губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, ведь именно по его постановлению Комитет имущественных отношений Северной столицы выделил мне помещение для музея «Сохраняя память». Мне очень ценно и то, что именно благодаря его вниманию к моей благотворительной деятельности я получил две государственные награды - знак отличия «За благодеяние» (2019 г.) и орден Дружбы (2025 г.).

Пользуясь случаем, хочу поздравить губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, государственных деятелей, руководителей ветеранских организаций, жителей Ленинградской области и Санкт-Петербурга с грядущим Днем рождения - 99-летием Ленинградской области.

ЭТО ВАЖНО!

Благотворительная деятельность Грачьи Погосяна на ленинградской земле

11 августа почетному меценату Санкт-Петербурга Грачье Погосяну исполнится 56 лет. Накануне его дня рождения мы разместили все благотворительные проекты Грачьи Мисаковича, которые имеют непосредственное отношение к ленинградской земле и ее истории. Много их или мало - пусть решит читатель.

За более чем 25 лет благотворительной деятельности Погосян Грачья Мисакович - как частное лицо и как руководитель именного фонда - реализовал свыше 500 проектов культурного, духовного и исторического значения в 15 странах. Более половины их них посвящено героям и событиям Великой Отечественной войны. Также более половины посвящено истории ленинградской земли: это установка памятников и мемориальных плит, восстановление и реставрация знаковых мемориалов, издание десятков книг, съемка фильмов, проведение патриотических акций для молодежи и многое другое.

С конца 90-х годов прошлого века Г. М. Погосян активно поддерживает ветеранские организации и общества жителей блокадного Ленинграда Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Он помогал продуктами питания, организовывал вечера встреч, отправлял по путевкам в санатории и по местам боевой славы. И сегодня он постоянно оказывает поддержку ветеранским организациям.

Ниже перечислены проекты, направленные на сохранение истории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- Ремонт кабинета, укомплектование его мебелью и оргтехникой для общества «Жители блокадного Ленинграда» города Кировска Ленинградской области (2004 г.).

- Возведен мемориал «Поклонный крест с лампадой» у музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» в городе Кировске Ленинградской области (2011 г.).

- Капитальный ремонт читального зала библиотеки Санкт-Петербургской православной духовной академии в знак дружбы с Академией Святого Первопрестольного Эчмиадзина (2011 г.).

- Установлены два хачкара советским воинам, павшим в Великой Отечественной войне, на Интернациональной аллее Славы мемориала «Синявинские высоты» (событие приурочено к 65-летию Победы и 300-летию армянской общины Санкт-Петербурга) и на мемориале «Невский пятачок» (2010, 2012 гг.).

- Реставрация надгробной плиты генерал-лейтенанта царской армии Валериана Мадатова в мемориальном парке «Некрополь мастеров искусств» Александро-Невской лавры. Событие было приурочено к 230-летию полководца (2012 г.).

- Финансирование проведения капитального ремонта помещений и перекрытий храма Святого великомученика Георгия Победоносца при штабе Западного военного округа (2012 г.).

- Финансирование проекта детского городка для детей военных в городе Пушкине Ленинградской области (2012 г.).

- Софинансирование создания киота Казанской иконы Божией Матери в соборе Владимирской иконы Божией Матери (2012 г.).

- Участие в финансировании празднования Александро-Невской лавры (2012 г.).

- Проведение праздников, передача ценных подарков и регулярная поддержка ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат для детей с нарушениями зрения» в поселке Мга Кировского района Ленинградской области (2012-2017 г.).

- Ремонт фасада выставочного зала музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» в городе Кировске Ленинградской области и проведение строительных работ по созданию основания для БОТ (бронированная огневая точка) на его территории (2012 г.).

- Воссоздан памятный комплекс Петру Великому в городе Кировске Ленинградской области, возведенный в 1847 году путиловскими камнетесами братьями Спиридоновыми и утвержденный лично императором Николаем І. Памятник вошел в историю как первый установленный императору на частные средства. Также восстановлен семейный некрополь авторов памятника - семьи Спиридоновых, авторов памятника Петру I (2013 г.).

Памятный комплекс с памятником Петру I в Кировске Грачья Погосян установил в знак благодарности императору, издавшего порядка 10 указов для благополучия армян.

- Софинансировано строительство памятника «Матери - детям» в память о воинах, погибших в локальных конфликтах. Памятник установлен в городе Кировске Ленинградской области (2014 г.).

- Воссоздан надгробный памятник военному и государственному деятелю, Ярославскому и Казанскому губернатору, генерал-лейтенанту Ираклию Баратынскому и его супруге, известной поэтессе-переводчице Анне Абамелек-Баратынской на Новодевичьем кладбище Санкт-Петербурга (2014 г.).

- Установлен православный поклонный крест к 700-летию со дня рождения святого Сергия Радонежского в городе Гатчине, освящен Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Событие посвящено 65-й годовщине преставления преподобного Серафима Вырицкого и 100-летию со дня освящения храма Казанской иконы Божией Матери в поселке Вырица (2014 г.).

8. Грачья Погосян передал 4 иконы Воскресенскому Смольному собору. Икона преподобного Серафима Вырицкого стала одной из них.

- Установлен хачкар святому Серафиму Вырицкому к 65-летию со дня его преставления и 100-летию храма Казанской иконы Божией Матери в поселке Вырица Ленинградской области (2014 г.).

- Установлен бюст первому дважды Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту авиации Григорию Пантелеевичу Кравченко на месте его гибели в поселке Синявино Ленинградской области. Памятник воздвигнут перед зданием администрации. Копия бюста Г. П. Кравченко передана в дар военному музею Монголии в Улан-Баторе (2014 г.).

7. Торжественное открытие бюста дважды Герою Советского Союза генерал-лейтенанту авиации Григорию Пантелеевичу Кравченко состоялось 20 февраля 2022 года на месте гибели героя в поселке Синявино Ленинградской области.

- Регулярная помощь ветеранам Великой Отечественной войны и жителям блокадного Ленинграда из стран Прибалтики (2014 г. - по настоящее время).

- Финансирование изготовления колокола для собора Владимирской иконы Божией Матери, на который нанесена фамилия Грачьи Погосяна (2015 г.).

- Финансирование создания V фотовыставки, приуроченной ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады и 55-летию открытия Пискаревского мемориала (2015 г.).

- Казанская икона Божией Матери передана в дар Армянской апостольской церкви Святой Екатерины в Санкт-Петербурге (2015 г.).

- Установлен памятник воинам-амурчанам на Интернациональной аллее Памяти и Славы мемориала «Невский пятачок» (2015 г.).

- Установлена памятная плита маршалу артиллерии Владимиру Михалкину и мемориальная плита художнику и генерал-майору Николаю Ярошенко в Михайловской военной артиллерийской академии Санкт-Петербурга (2015, 2017 гг.).

- Проведение Всероссийского детского конкурса «Мы - дети Галактики». Порядка 2 тысяч участников из различных регионов России оценивало жюри во главе с Героем России Олегом Артемьевым (2015-2016 гг.). Проведение конкурса приветствовали российский экипаж МКС, председатель Госдумы России С. Е. Нарышкин.

- Отреставрирован памятник на месте захоронения ленинградских детей, трагически погибших во время фашистской бомбардировки 14 октября 1941 года на железнодорожной станции Тихвин, и возведен 4-метровый обелиск с мозаичным панно на месте трагедии (железнодорожная станция Тихвин), унесшей жизни более 2 тысяч детей (2016 г.).

9. Во время трагедии на ж/д станции «Тихвин», случившейся 14 октября 1941 года, погибло порядка 2 тыс. детей.

- Восстановлены утраченные кресты на могилах похороненных в Тарту (Эстония) героев Первой мировой войны - старшего офицера минного заградителя «Енисей» Георгия Павловича фон Унтербергера и настоятеля храма 95-го пехотного Красноярского полка Русской императорской армии протоиерея Павла Петровича Цитовича (2016 г.).

- Восстановлено и отреставрировано более 70 могильных плит и 22 памятника на различных воинских захоронениях советских солдат в Эстонии, в числе которых значатся уроженцы ленинградской земли (2016-2019 гг.).

- Установлены три памятные плиты выдающемуся петербуржцу Николаю Гумилеву: в поместье Арендоле в Латвии, где дислоцировался его полк в 1916 году, в Царскосельской гимназии искусств имени А. А. Ахматовой в городе Пушкине и в Павловской гимназии № 209 Санкт-Петербурга (2016, 2021 г.).

Торжественное открытие плиты с бронзовым барельефом Николая Гумилева состоялось 13 сентября 2016 года в латвийском поместье Арендоле.

- Выступил одним из спонсоров возобновления издания журнала «Санкт-Петербургская искорка», финансовую поддержку оказывал в течение пяти лет (2016 г.).

- Система спутникового телевидения, телевизор, DVD-проигрыватель - подарки для единственного в Прибалтике музея Великой Отечественной войны в городе Шальчининкай в Литве, где регулярно встречаются ветераны и жители блокадного Ленинграда (2016 г.).

- Ремонт жилья ветерана Великой Отечественной войны Вячеслава Панфилова в Ленинградской области (2016 г.).

- Возвращены на родину останки советских воинов, найденные на полях сражений Великой Отечественной войны. Останки более десяти солдат обрели покой на родной земле благодаря финансовой поддержке Погосяна Грачьи Мисаковича - в Казахстане и разных регионах России. Все они были награждены медалями «За оборону Ленинграда». Для четверых профинансирована не только транспортировка, но и установка памятника с проведением траурных мероприятий (с 2017 г.).

- Отреставрирован памятник прославленному юристу Анатолию Кони на «Литераторских мостках» Волковского кладбища Санкт-Петербурга (2017 г.).

- Профинансировано изготовление бюста М. И. Пападжанова в подарок МПА СНГ от Национального собрания Республики Армении. Михаил Пападжанов - депутат Государственной думы IV созыва от Бакинской, Елисаветпольской и Эриванской губерний Российской империи. Торжественная передача в дар бюста Межпарламентской ассамблее государств - участников стран СНГ прошла в купольном зале Таврического дворца (2017 г.).

- Софинансировано создание в Военном инженерно-техническом институте академии МТО имени генерала армии А. В. Хрулева домовой церкви в честь военного инженера святителя Игнатия (Брянчанинова) (2017 г.).

- Бюст Петра Великого передан в дар петербургскому филиалу Академии Генпрокуратуры РФ в честь 295-летия основания российской прокуратуры (2017 г.).

- Профинансировано изготовление постамента и проведение работ по установке бюста космонавта, Героя Советского Союза, Героя России Сергея Крикалёва в Московском парке Победы Санкт-Петербурга (2017 г.).

- Установлен 6-метровый бронзовый памятник «Мужеству ленинградцев, отстоявших наш город» в сквере Блокадников у площади Мужества - событие, которого жители блокадного Ленинграда ждали более 40 лет (2018 г.).

1. Открытия памятника «Мужеству ленинградцев, отстоявших наш город» жители блокадного Ленинграда ждали более 40 лет.

- Отреставрирован памятник в поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга на месте захоронения семьи Данила Уилера - мелиоратора, который по приглашению Александра І осушил свыше 40 тысяч гектаров болот вокруг Санкт-Петербурга (2018 г.).

- Установлены два православных поклонных креста на месте Акмолинского лагеря жен изменников Родины (ныне - Республика Казахстан) в память о женщинах, погибших в его стенах. По данным из открытых источников, более 1,5 тысячи заключенных были репрессированы из Ленинграда (2020, 2021 гг.).

- Воссоздана утраченная икона святого равноапостольного царя Константина для филиала Русского музея «Мраморный дворец» (2018 г.).

- Установка мраморных досок с именами «золотых» выпускников ВМА имени адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова (2018 г.).

- Оказана помощь Иоанновскому Ставропигиальному женскому монастырю по обустройству часовни (2018 г.). Финансирование ремонтных работ в монастыре (2023 г.).

- Оказана поддержка в строительстве храма Усекновения главы Иоанна Предтечи в городе Кировске Ленинградской области (2018 г.).

- Оказана поддержка в обновлении окладов икон храма Николая Чудотворца Мариинского дворца (2018 г.).

- Оказана поддержка подопечным РОО «СПб дворец музыкальной терапии и лечебного искусства инвалидов детей и инвалидов матерей «Аревик» в Санкт-Петербурге (2018 г.).

- Отреставрирован мемориал на территории киностудии «Ленфильм» в память о сотрудниках, погибших в Великой Отечественной войне (2018 г.).

- Воссоздана памятная доска великому русскому художнику Василию Верещагину на здании Морского корпуса Петра Великого Военно-морской академии Санкт-Петербурга (2018 г.).

- Неоднократная поддержка БРОО «Особый Петербург» (2018-2019 гг.).

- Бюст великого князя Михаила Романова передан в дар Михайловской военной артиллерийской академии СПб (2018 г.).

- Воссоздан памятник юристу-международнику Федору Мартенсу на Волковском лютеранском кладбище Санкт-Петербурга (2019 г.). Проведена памятная акция в честь 180-летия Ф. Мартенса на Волковском лютеранском кладбище (2025 г.).

10. В 2019 году исполнилось 110 лет со дня выдающегося дипломата Фёдора Мартенса. К этой дате фондом Грачьи Погосяна был воссоздан памятник на месте захоронения великого российского юриста на Волковском лютеранском кладбище.

- Отреставрирован памятник на месте упокоения основателя Ленинградского научно-исследовательского института протезирования Германа Альбрехта в Александро-Невской лавре (2019 г.).

- Офисная техника в подарок Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» (2019 г.).

- Помощь РОО «Санкт-Петербургское общество детей войны, погибших, пропавших без вести родителей» в изготовлении юбилейных медалей в честь 10-летия со дня образования общества (2019 г.).

- Оказание помощи Государственному мемориальному музею обороны и блокады Ленинграда в модернизации музея (2019 г.).

- Мраморная плита с именами Героев России в Георгиевском зале Главного штаба Западного военного округа (2019 г.).

- Установлен памятник военным строителям к 80-летию со дня основания Военной академии МТО имени А. В. Хрулева в поселке Приветнинское Ленинградской области (2019 г.).

- Установлен памятник следователям России на территории академии Следственного комитета России в Санкт-Петербурге (2019 г.).

- Софинансирование ремонта первого дневного центра для людей с деменцией еврейского благотворительного фонда «Хэсэд Авраам» (2019 г.). Ремонт помещения в центре дневного пребывания для пожилых людей с деменцией «Лоскутки» по обращению межрегиональной общественной организации «Благотворительный центр «Хэсэд Авраам» (2021 г.).

- К 200-летию Федора Достоевского отреставрирован надгробный памятник на месте упокоения писателя в мемориальном парке «Некрополь мастеров искусств» Александро-Невской лавры. Установлена мемориальная доска на стене Воскресенского собора в городе Семей Республики Казахстан и проведен онлайн-марафон (2020, 2021 гг.). Завершающим штрихом марафона стал общегородской диктант, посвященный 200-летию Достоевского, в котором приняло участие более 20 школ и гимназий из всех районов Северной столицы (более 400 учеников). Также фондом были выпущены медали к 200-летию Ф. Достоевского.

- Спонсор премьерного показа документального фильма А. Джазояна «Семейный аккаунт» о многодетного петербургской семье Доценко (2020 г.).

- Установлен бюст легендарного маршала Советского Союза Леонида Говорова во дворе учебного заведения «Балтика-колледж», которое носит его имя. Копии бюста переданы в дар Музею обороны и блокады Ленинграда и музею «Дорога жизни» (2020, 2021 гг.).

- Переданы в дар Центральному военно-морскому музею два бюста Героя Советского Союза Ивана Исакова, под руководством которого были налажены первые перевозки на озерной трассе Дорога жизни. Еще один бюст был передан Музею обороны и блокады Ленинграда (2020, 2021 гг.).

Бюст адмирала Флота Советского Союза, Героя Советского Союза Ивана Степановича Исаковапередан в дар Центральному военно-морскому музею им. императора Петра Великого.

- Установлен памятный знак Герою Советского Союза Павлу Гончару на месте его гибели в поселке Свирьстрой Ленинградской области (2020 г.).

- По обращению 11 организаций в период пандемии было взято под опеку порядка 70 особо нуждающихся в поддержке пожилых людей. В течение двух месяцев им оказывалась адресная помощь в обеспечении продуктами питания и средствами первой необходимости (2020 г.). Организации, от которых поступили обращения: Санкт-Петербургская общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» (Е. С. Тихомирова), Межрегиональная общественная организация ленинградских ветеранов войны и военной службы - однополчан (В. Г. Гладышин), местное отделение Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (инвалидов, пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов «Фрунзенское» (А. Г. Зайцев), РОО «Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ» (И. К. Курдин), Совет ветеранов войн и труда Строительного управления Ленинградского военного округа (В. Краношапка), Постоянное представительство Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (Р. В. Валиуллин), РОО «Санкт-Петербургское общество детей войны, погибших, пропавших без вести родителей» (Н. Ф. Красиков), Православный приход собора Владимирской иконы Божией Матери (И. С. Раевский), Армянская апостольская церковь Санкт-Петербурга (иеромонах Погос Варданян). МОО БЦ «Хэсэд Авраам» (Л. Г. Колтон), Общероссийская молодежная общественная организация «Мир» (А. А. Зинкевич).

Все 11 организаций еженедельно контролировали поступление продуктов и по завершении благотворительной акции направили в адрес фонда благодарственные письма.

- Благотворительная помощь ветеранам и жителям блокадного Ленинграда Кировского района Ленинградской области в дни пандемии коронавирусной инфекции (2020 г.).

- Приобретение декоративных элементов для парка «Петровский» МО «Кировск» Ленинградской области (2020 г.).

- Отреставрирован надгробный памятник четы Люгебиль - основателей дошкольного образования в России, открывших первый государственный детский сад в стране. Карл и Софья Люгебиль покоятся на Смоленском лютеранском кладбище Санкт-Петербурга (2021 г.).

- Установлен мемориальный постамент А. Ф. Кони в здании Северо-Западной транспортной прокуратуры к 300-летию со дня ее основания (2021 г.).

- Установлена памятная доска директору Санкт-Петербургского дома ребенка № 13 Наталье Никифоровой, которая более тридцати лет служила детям с трудной судьбой (2021 г.).

- Софинансирование восстановления храма Святого Архангела Михаила при Военном институте физической культуры (2022 г.).

- Установлен памятник на территории музея «Дорога жизни», посвященный героическому подвигу защитников острова Сухо. Торжественное открытие состоялось в день 80-летия со дня обороны острова. (2022 г.)

- Возвращение из Эстонии на родину (Республика Коми) останков, изготовление и установка памятника солдату П. В. Курову, воевавшему в годы Великой Отечественной войны на подступах к Ленинграду (2022 г.).

- Софинансировано воссоздание памятника принцу Петру Ольденбургскому (2022 г.).

- Софинансирование визита в Санкт-Петербург делегации ветеранов - жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Донецкой Народной Республике. Проект реализован по обращению председателя Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Елены Фидриковой (2022 г.).

- Воскресенскому Смольному собору переданы в дар иконы преподобного Серафима Вырицкого, святого Григория Просветителя, 12 акмолинских новомучениц, святого Николая Чудотворца (2023, 2025 гг.).

- Установлен памятник журналистам, воевавшим и погибшим в годы Великой Отечественной войны в городе Любань Ленинградской области, на Аллее памяти журналистов (2023 г.).

- Установлен памятник на территории войсковой части № 31810 в деревне Керро Всеволожского района с именами бойцов, погибших при выполнении боевого задания в зоне проведения специальной военной операции на Украине (2023 г.).

- Неоднократная помощь в лечении Камо Афицеряна (глиобластома головного мозга) (2023 г.).

- Софинансированы съемки фильма «Леонид Говоровъ. Дело чести, или История одной дуэли» (2023 г.).

- Изготовление и установка памятника почетному гражданину Санкт-Петербурга Михаилу Боброву в сквере, названном его именем. Мероприятие приурочили к 100-летию выдающегося деятеля (2023 г.).

- По приглашению губернатора Санкт-Петербурга А. Д. Беглова, председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга А. Н. Бельского и исполнительных органов власти по случаю Дня Победы Санкт-Петербург посетила группа школьников из Карачаево-Черкесии, которые являются потомками жителей аула Бесленей, приютивших ленинградских детей во время Великой Отечественной войны. Фонд имени Грачьи Погосяна взял на себя расходы по питанию в пути следования детей, а также организовал для школьников ряд мероприятий: посещение места упокоения Ф. М. Достоевского, награждение памятными медалями «200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского» (2023 г.).

- 9 мая 2023 года установлен и торжественно открыт памятник «Воину-освободителю» в городе Приозерске Ленинградской области. Благотворительный фонд имени Погосяна Грачьи Мисаковича софинансировал данный проект по обращению генерального директора благотворительного фонда «Возрождение мемориального парка «Свирская Победа» С. Н. Магеро (2023 г.).

- Бюст Федора Достоевского передан в дар Русской христианской гуманитарной академии, которой было присвоено имя прозаика (2023 г.).

- Передача подарков для выпускников Отрадненской средней школы № 2 города Отрадное Ленинградской области (2023 г.).

- Возвращение останков военнослужащего Красной армии Г. А. Бикбулатова, найденных в Эстонии, на родину, в Республику Башкортостан. Солдат награжден медалями «За отвагу» и «За оборону Ленинграда». По обращению главы администрации Мишкинского района Республики Башкортостан П. В. Трапезникова были выполнены изготовление и установка памятника на месте захоронения и проведен ряд памятных мероприятий.

- Приобретение медицинского оборудования для лечения зрения в ГБДОУ детский сад № 95 Санкт-Петербурга и адресная помощь в приобретение реабилитационного тренажера для ребенка с диагнозом ДЦП в городе Колпино (2017, 2023 гг.).

- Финансирование экспозиции Музея истории кафедры и клиники акушерства и гинекологии ВМЕДА имени С. М. Кирова (2023 г.).

- Передача в дар скульптуры А. И. Райкина Театру эстрады имени А. И. Райкина (2023 г.).

- Подарки лауреатам конкурса детского рисунка «Жизнь, деленная на граммы». Конкурс был посвящен 80-летию прорыва блокады Ленинграда и прошел по поручению председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко. Церемония награждения прошла в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда (2023 г.).

- Приобретение статуэток для награждения участников детского инклюзивного фестиваля «Творим добро вместе» (2023 г.).

- Софинансирование творческого вечера композитора из Книги рекордов России Давида Мнацаканяна (2023 г.).

- Софинансирование проведения конкурса «Суворовское знамя» среди Суворовских училищ и кадетских учебных заведений Санкт-Петербурга (2023 г.).

- Финансирование печатных изданий для АНО «Русские города» (2023 г.).

- Организация новогоднего праздника для жителей дома на Таврической улице, 45, в Санкт-Петербурге (2023 г.).

- Финансовая помощь в создании памятной доски профессору Э. Р. Гессе в РОСНИИ гематологии и трансфузиологии (2023 г.).

- Софинансировано проведение футбольного турнира «Работайте, братья». Турнир был проведен среди команд центров содействия семейному воспитанию СПб (2024 г.).

- Реставрация памятника на Киновеевском кладбище на могиле Петра Каргина - капитана 1-го ранга, командира легендарного тральщика «ТЩ-100», сыгравшего решающую роль в бое за остров Сухо, и его супруги (2024 г.).

- Софинансировано проведение мероприятия к 30-летию Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ (2024 г.).

- Финансовое участие в формировании премиального фонда Международной премии имени Н. Рериха (2024 г.).

- Оказание поддержки Международному фонду поддержки социальных инноваций (2024 г.).

- Регулярная поддержка Межрегиональной общественной организации «Совет ветеранов ГЛАВКЭУ МО РФ».

- Организация мероприятий для ветеранов, жителей блокадного Ленинграда, семей участников СВО (2024 г.).

- Установка памятника на Волковском лютеранском кладбище на могиле Федора Гейрота - академика Императорской медико-хирургической академии, вице-директора медицинского департамента Военного министерства, основателя военно-медицинского журнала, выдающегося деятеля военно-медицинской администрации России (2024 г.).

- Передача в дар иконы 12 акмолинских новомучениц митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию (2024 г.).

- Изготовление открыток к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады (2024 г.).

- Софинансирование мероприятий к 180-летию со дня рождения великого русского юриста А. Ф. Кони (2024 г.).

- Организация памятной акции в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады на Пискаревском мемориальном кладбище (2024 г.).

- Изготовление серебряных медалей «Сказки Пушкина» для Всероссийского музея А. С. Пушкина к 225-летию со дня рождения поэта (2024 г.).

- Софинансирование проведения Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Ленинградская победа. Память поколений» (2024 г.).

- Софинансирование изготовления памятника командующему войсками Ленинградского военного округа (1997-2005 гг.), генералу армии В. С. Бобрышеву (2024 г.).

- Подарки для победителей конкурса «Семьи врачей» (2024 г.).

- Софинансирование мероприятий ко Дню военного медика (2024 г.).

- Софинансирование постановки балета «Сказка о заколдованной принцессе» (2024 г.).

- Бюст митрополита Никодима (Ротова) передан в дар Музею истории Санкт-Петербургской епархии (2025 г.).

- По обращению губернатора Приморского края Олега Николаевича Кожемяко, по согласованию губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко, при поддержке и помощи военного прокурора Тихоокеанского флота Вячеслава Лабутина Благотворительный фонд имени Грачьи Погосяна выступил представителем Приморского края - взял на себя расходы по изготовлению и установке памятника воинам-приморцам, отстоявшим Ленинград. Также Грачья Мисакович взял на себя организацию разминирования и благоустройства территории. Согласование и работы заняли менее полугода, и 9 августа, в день окончания Ленинградской битвы - День воинской славы России - на Аллее Памяти Синявинских высот состоялась торжественная церемония открытия памятника воинам-приморцам, отстоявшим Ленинград (2025 г.).

- Передача в дар школе № 547 (Санкт-Петербург) бюста Константина Циолковского (2025 г.).

- Софинансирование благотворительной акции «Гирлянда добра» (2025 г.).

- Софинансирование забега «Доноры России» (2025 г.).

- Передача в дар бюста великого русского правоведа А. Ф. Кони Санкт-Петербургскому филиалу Института Минюста России (2025 г.).

- Совместно с изданием «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» фондом организована памятная акция в честь великого поэта Владимира Маяковского, приуроченная к 95-летию со дня гибели поэта и в преддверии векового юбилея «КП» (2025 г.).

- Картина с папой римским Франциском и католикосом всех армян Гарегином II в дар Римско-католической церкви Санкт-Петербурга (2025 г.).

- Финансовая помощь для участия петербургского ансамбля «Чудесники» на мероприятии, посвященном 100-летию «Артека» (2025 г.).

- Софинансирование строительства храма Святой Блаженной Матроны Московской в поселке Синявино Ленинградской области (2025 г.).

- Неоднократная финансовая помощь в продвижении бренда и создании позитивного имиджа Военной полиции Ленинградского военного округа (2025 г.).

- Финансирование приобретения мебели для Дворца учащейся молодежи в Санкт-Петербурге (2025 г.).

- Софинансирование восстановления Белой кирхи в деревне Молосковицы Волосовского района Ленинградской области (2025 г.).

- Накануне празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Петербурге провели памятную акцию по высадке дубков, значимых для испанских детей войны (в годы ВОВ проживавших в блокадном Ленинграде): четыре саженца в рамках акции посадили на Пискаревском мемориальном кладбище, в Летнем саду, Ботаническом саду Петра Великого и Пушкинском районе Санкт-Петербурга (2025 г.).

- Организация памятной акции «Благодарность каждому воину - освободителю ленинградской земли» на Невском пятачке. Мероприятие прошло при поддержке и по разрешению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. На акции присутствовали представители практически всех религий, а также делегаты от Армении, Абхазии, Беларуси, Башкортостана, Дагестана, Ингушетии, Казахстана, Москвы, Чечни, Чувашии и других республик, регионов страны. Участники акции возложили цветы к каждому из 36 памятников на Невском пятачке (дети положили к памятникам плюшевых мишек), а также отметили, что мероприятия подобного масштаба прошли на мемориальном комплексе впервые (2025 г.).

- Организация памятной акции «Благодарность всем воинам - защитникам Ленинграда». Мероприятие состоялось при поддержке и по разрешению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, при содействии Комитета по социальной политике Санкт Петербурга и администрации СПб ГКУ «Пискаревское мемориальное кладбище». На Аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища установлено более 120 мемориальных плит от разных регионов России и стран СНГ, а также от организаций и предприятий. Участники акции почтили память погибших, возложив цветы ко всем памятным плитам (дети положили к памятным знакам плюшевых мишек) на Пискаревском мемориальном кладбище, а в завершении мероприятия возложили корзины цветов к монументу «Мать-Родина». Участники отметили, что мероприятие подобного масштаба прошло на Пискаревском мемориальном кладбище впервые (2025 г.).

- Благотворительная помощь региональной общественной организации «Золотая книга СПб» (2025 г.).

- Издан уникальный альбом памяти «Воины-армяне, погибшие на Эстонской земле в 1941-1945 гг.» (2026 г.).

- По обращению депутата Заксобрания Александра Ржаненкова и председателя Санкт-Петербургской региональной общественной организации «Союз защиты пожилых» Нины Анисимовой фонд профинансировал изготовление памятных значков к 35-летию организации.

- Издана книга А. Ф. Саруевой «Тебе, моя Родина» - героической женщины-блокадницы, участницы обороны Ленинграда, в рамках совместной работы по сохранению исторической памяти Санкт-Петербурга и Республики Алтай. Благотворительный фонд имени Погосяна Грачьи Мисаковича полностью профинансировал печать книги по обращению члена правительства Санкт-Петербурга, председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгения Дмитриевича Григорьева (2026 г.).

- Софинансировано издание и распространение книги «Летопись славных имен», а также проведение церемонии награждения заслуженных деятелей и руководителей ветеранских организаций Санкт-Петербурга (2026 г.).

- Регулярная помощь оказывалась благотворительному фонду «Северная столица», благотворительному фонду «Большая медведица», изданию «Росгвардия. Северо-Запад», церкви Святой Екатерины в Санкт-Петербурге (Армянская апостольская церковь), храму Воскресения Словущего на «Литераторских мостках» Волковского кладбища Санкт-Петербурга.

- Оказание помощи в приобретении спецпалаток для поисковых работ в зимнее время для межрегиональной общественной организации «Северо-Запад».

- Неоднократное оказание помощи Санкт-Петербургской общественной организации инвалидов «Профессия», Северо-Западному отделению Федерации космонавтики России, Фонду социальной поддержки ветеранов строительно-квартирных органов МО РФ.

- Оказание поддержки выставке «Афганская война 1979-1989 гг.» общественной организации «Духовное возрождение Руси».

- Изданы десятки книг, связанных с историей Санкт-Петербурга и Ленинградской области: «Плацдарм Невский пятачок» (софинансирование), два издания «Маршалы, генералы, адмиралы армянского происхождения в Санкт-Петербурге» (финансирование), «Вениамин Галстян» (финансирование), «Культура и армия» (финансирование), «Судьба разведчика» (финансирование), «Армяне в битве за Ленинград» (финансирование), «Жизнь и судьба Григория Моисеевича Будагова: проблема исторической памяти» (финансирование), «Терроризм и проблема безопасности в современном мире» (финансирование), «Рассказ о моей жизни» (финансирование), «Осенний портал» (финансирование), «Фоторепортеры на войне» (софинансирование), сборник стихов победителей и финалистов VI Международного поэтического конкурса имени К. Романова и юбилейный сборник «Свеча горела на столе» (финансирование), «Гражданская оборона и защита в чрезвычайных ситуациях для работающего населения» (финансирование), «Безопасность, экономичность и повышение проходимости автомобильного транспорта» (финансирование), «След на земле» (финансирование), сборник к 250-летию собора Владимирской иконы Божией Матери (финансирование), «Волковское лютеранское кладбище Санкт-Петербурга» (финансирование), «Фронтовые артисты Ленинградского дома Красной армии» (финансирование), «11-я Валгинская «болотно-непромокаемая» (финансирование), «Смотря за горизонт» (финансирование), «Наказание без преступления» (финансирование), «Самосознание и гражданская идентичность» (финансирование), «Основы национальной безопасности» (финансирование), «Те, кто выжил. 900 дней блокады» (финансирование), буклет к 65-летию МОО Ленинградских ветеранов войны и военной службы - однополчан (финансирование), «Блокадная педагогика» (финансирование), «Затерянный гарнизон» (финансирование), «Тыл обеспечивал победу» (финансирование), «Юридические исследования. Выпуск 2. Неизвестные труды А. Ф. Кони» (финансирование), «Северо-Западная транспортная прокуратура», «Город Петра Великого» (софинансирование), буклет о Герое Советского Союза В. С. Гризодубовой (софинансирование), «80 фактов о блокаде Ленинграда» (софинансирование), «80 фактов о битве за Ленинград», «Звезды Славы» (софинансирование), «Воины школы на Васильевском» (финансирование), «Ленинградские мадонны» (финансирование), создание книги «Войной украденное детство» (софинансирование), выпуск книги «Сын Отечества» (софинансирование), подарочный альбом «Освободители. От Ленинграда до Берлина» (софинансирование), книга «Ленинград в прицеле ФАУ» (софинансирование), «Живым огнем за Родину горю» (софинансирование»), «Наказ министра юстиции» и «Памятка русского офицера» (финансирование), «О прошлом память сохраняя, мы в будущее смотрим вдаль…» (софинансировании), «Тебе, моя Родина» (финансирование), «Летопись славных имен России» (софинансирование).

- Профинансирован выход в свет документальных фильмов: «Возвращение Петра Великого», фильм к 300-летию Александро-Невской лавры, «Рожденный летать и сражаться», «Открытие восстановленного памятника на могиле Ираклия Баратынского и его супруги Анны Абамелек-Баратынской», «Невозможное сегодня станет возможным завтра», «Санкт-Петербург в жизни и творчестве художника Н. А. Ярошенко», «Мы - дети Галактики», «Незримые нити», «Поезд в вечность», «Посол звезд», «Человек слова», «Мужеству ленинградцев», «Ну здравствуй, сын», «Собор Владимирской иконы Божией Матери», «Это нужно живым», «В памяти потомков», «Затерянный гарнизон», «Человек из поколения титанов», «26 точка», «Там, где память» и многие другие. Софинансирован фильм «Леонид Говоровъ. Дело чести, или История одной дуэли».

- Неоднократное оказание благотворительной помощи общественному фонду «Содействие». Так, оказана помощь для реализации благотворительных программы «Особые дети» (приобретение для детей-сирот и инвалидов необходимого для реабилитации и жизнедеятельности оборудования), оказана помощь на лечение Дарины Самцовой с диагнозом аутизм, оказано содействие в проведении акции «Неделя белой трости», в рамках которой приобретены тактические учебные пособия, комплекты для изучения системы Брайля, софинансирование благотворительной программы «Здоровые дети - сильная Россия» и многое другое.

- Неоднократная финансовая помощь оказывалась Илье Степанову, петербуржцу с I группой инвалидности, социальному центру для девочек «Маша», МОО «Содружество военных автомобилистов».

- Неоднократная помощь в приобретении техники и камуфляжных костюмов поисковому отряду «Авангард» из Волосовского района Ленинградской области.

- Регулярная финансовая помощь Межрегиональной общественной организации ленинградских ветеранов войны и военной службы - однополчан.

В 2019 году Благотворительный фонд имени Погосяна Г. М. инициировал проект «Герои нашей школы». Его суть заключается в установке памятных досок в честь выдающихся выпускников и педагогов учебных заведений России и зарубежья. На данный момент фондом изготовлено и установлено более 30 таких мемориалов в школах Петербурга, России, зарубежья.

Кроме этого, меценат регулярно принимает участие в софинансировании проектов, поддерживая общественные инициативы: создание епархиального музея «История Санкт-Петербургской епархии», строительство храма Святителя Митрофана Воронежского в городе Гатчине и храма Усекновения Главы Иоанна Предтечи в городе Кировске, строительство памятников «Матери - детям» в городе Кировске, дважды Герою Советского Союза Н. Г. Степаняну, Герою Социалистического Труда

Н. Ф. Федорову в городе Тосно, бюста А. В. Суворову в Новой Ладоге и многое другое.

В настоящее время Благотворительный фонд имени Погосяна Г. М. по обращению начальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ - начальника медицинской службы Вооруженных сил РФ

Д. В. Тришкина ведет работу по поиску мест захоронения 11 выдающихся военных медиков в Александро-Невской лавре.

31 октября 2023 года в Санкт-Петербурге на Таврической улице, 45, открылось музейное пространство «Сохраняя память». Помещение для него было выделено Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга по постановлению губернатора Северной столицы Александра Беглова. В музее, как на информационных носителях, так и в виде копий памятников и бюстов, фильмов, книг, представлено свыше 500 благотворительных проектов, свыше половины из которых посвящены героям и событиям Великой Отечественной войны. Они реализованы в 15 странах за более чем 25 лет благотворительной деятельности.

6. Подвиг защитников острова Сухо увековечен фондом в 2022 году — накануне легендарной битвы за остров 22 октября 1942 года.

СКАЗАНО!

«Подводя итог, хочу поблагодарить за поддержку губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова, губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия и многих других священнослужителей, поддержавших и благословивших мои проекты. Я также выражаю благодарность всем тем государственным деятелям, содействовавшим реализации моих проектов и поддержавшим их. Без поддержки государственных деятелей я не смог бы реализовать мои проекты».

(Грачья ПОГОСЯН, почетный меценат Санкт-Петербурга.)