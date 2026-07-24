Один пляж в Петербурге признали пригодным для купания

Всего на проверку специалисты взяли 186 проб воды из девяти акваторий Петербурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Только один пляж в Петербурге и шесть в Ленинградской области получили разрешение для купания. В большинстве водоемов региона вода оказалась непригодной, сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по городу и области.

- В городе безопасным признан только пляж Безымянное озеро в Красносельском районе. В области купаться можно на шести пляжах Приозерского района – это озера Ратное, Снетковское, Мичуринское, Петровское, Раздолинское и река Бурная, - уточняется в сообщении.

Всего на проверку специалисты взяли 186 проб воды из девяти акваторий Петербурга, где расположено 22 пляжа. В Ленобласти отобрали 160 проб из 20 зон отдыха в девяти районах. В большинстве мест вода не соответствует санитарным нормам.

Купаться не рекомендуется на пляжах Финского залива, а также на Ладожском озере и реке Ижоре. В ведомстве предупредили, что отдых в воде с плохим качеством грозит заражением инфекциями и паразитами.

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