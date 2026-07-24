Машины под напряжением: Эксперты объяснили, почему количество электрокаров в Петербурге выросло в десятки раз

Электрички работают даже в такси. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Петербург медленно, но верно осваивает электрические автомобили. За пять лет число электрокаров в Северной столице увеличилось в 21 раз. Количество «электричек» по просьбе «КП-Петербург» подсчитали в Комитете по природопользованию и охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Смольного.

- По данным ГИБДД, на конец 2025 года в Санкт-Петербурге зарегистрировано 4088 электромобилей. В 2020-м их было 187, через год - уже 584, в 2022-м их количество увеличилось до 1011, 2023-м стало 2027, а в 2024-м - 3191 электрическое авто, - рассказали в комитете.

Получается, в последнее время число «электричек» прирастает на тысячу машин в год. Также выглядит статистика по гибридным авто, которые обычно считают вместе с «электричками»: 2023 году их было 8,8 тысячи, а в 2025-м - в два раза больше. Для сравнения отметим, что общее количество легковых машин в Петербурге к 2026 году перевалило за 2 миллиона.

«БЫЛО СТРАШНО, НО ПОТОМ СТАЛА ФАНАТКОЙ»

«КП-Петербург» попросила поделиться опытом эксплуатации электрического авто Наталью Янченко, которая несколько лет работала таксисткой на Tesla. «Электричку» ей купил внук, и женщина призналась, что изначально была против таких экспериментов.

- Мне было страшновато, я такую машину не хотела, но внук настоял, - говорит Наталья. - Потом оказалось, что ничего сложного нет и даже намного выгоднее. Tesla у меня была четыре года, и за это время я почти ничего не потратила на обслуживание. Вопрос зарядки решался просто: я жила в частном доме и заряжала от розетки. За ночь машина съедала энергии рублей на 200, зато получала запас хода на 350 рублей.

Зарядка на общественных заправках обходится дороже. За полную батарею приходится выложить 1 тысячу рублей.

- Это 500 километров пробега. На бензиновой машине за такое расстояние придется заплатить 2 тысячи рублей, - рассказывает об электрической экономии Наталья. - Зарядных станций в Петербурге достаточно. Я старалась заряжаться возле торговых центров. Пока машина подключена к станции, можно пройтись по магазинам.

Наталья работала на своей «электричке»: в день накатывала по городу 350 километров, возвращалась домой с запасом пробега 100-120 километров. Только один раз она не рассчитала заряд и разрядила батарею до нуля, но у Tesla в таких случаях еще остается немного энергии, и женщина смогла добраться до станции. Последнее приключение с «электричкой», которое пережила Наталья: она добралась на ней из Петербурга в Ростов. По пути было достаточно станций, чтобы не остаться без энергии. Tesla женщина продала, но теперь стоит в очереди, чтобы купить электрокар поновее.

На 10 машин приходится одна зарядка.

НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ ТОЖЕ ОЧЕРЕДИ

В Петербурге сейчас работают 447 электрозаправочных станций (ЭЗС).

- Количество станций с 2022 по 2025 год увеличилось примерно в четыре раза. К 2030 году планируется кратное увеличение в Санкт-Петербурге электрозаправочных станций. Экстраполируя планы Москвы, прогнозируем практически двукратное увеличение электротранспорта в Петербурге к 2030 году, - рассказали в Комитете по природопользованию.

Получается, на одну станцию приходится примерно десять электрокаров, но есть нюанс: часть гибридов может ездить исключительно на электрической тяге, а значит, тоже претендует на розетки.

- В последние недели владельцы электромобилей столкнулись с проблемой: когда возникли перебои с поставками топлива в Санкт-Петербурге, часть владельцев гибридных автомобилей, чтобы не тратить время на поиски бензина, отправилась на электрические зарядки, и там тоже возникли очереди, - говорит независимый автоэксперт Евгений Ладушкин.

МНЕНИЕ ЗА

Владельцы электротранспорта в Санкт-Петербурге освобождены от уплаты транспортного налога.

Электромобили могут бесплатно парковаться в зоне платной парковки.

Зарядка дешевле бензина и дизеля.

Необычные ощущения от езды: электрички бесшумные и по-другому разгоняются.

МНЕНИЕ ПРОТИВ Метеозависимые: в холода и жару энергии уходит больше, чтобы согреть или охладить салон.

Сложнее с ремонтом. Сервисов, которые могут обслуживать батареи, не так много, а после ДТП батареи требуют особого внимания.

Литий-ионные батареи после завершения срока эксплуатации требуют сложной утилизации и оказываются не такими экологичными, как о них говорят.

Правила пользования «электричками» пока только формируются. Например, недавно появилось требованием к паркингам, где оставляют электромашины. Там должны быть порошковые системы пожаротушения.

КОМПЕТЕНТНО

Автоэксперт Евгений Ладушкин: Подержання электричка - это лотерея

Автоэксперт Евгений Ладушкин полагает, что лучше всего выбрать новый электрокар, так как покупка подержанной электрички - это лотерея, и предсказать, как поведет себя батарея (а это 70 процентов от цены), невозможно.

- Думаю можно довериться новым «китайцам» и нашим электрокарам, - говорит эксперт. - А вот к б/у я отношусь скептически: мало кто может качественно проверить батарею, а проблема может проявиться не сразу. Если через год вы обнаружите, что у вас критический износ батареи, предъявить претензии будет некому. Новая машина из салона - это другое дело: вы знаете, что она не была в ДТП, у вас есть гарантия и при возникновении какой-либо проблемы дилер ее решит.

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