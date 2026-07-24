Альпинист из Петербурга застрял на Дикой горе в Китае без кислорода

Следующее благоприятное «окно» ожидается только 1 августа. Фото: соцсети альпинистов

Альпинист из Петербурга Сергей Кондрашкин застрял на горном склоне Китая. Вместе с итальянским коллегой Маттиа Конте он пытается покорить Чогори – вторую по высоте вершину мира. Однако из-за сильного снегопада и мороза туристы застряли на высоте 6400 метров.

Как рассказали в соцсетях клуба альпинистов, экстремалы поднимаются на пик без кислородных баллонов, что делает подъем еще более опасным. Свой путь они начали 4 июля, а несколько дней назад переночевали на отметке 7000 метров, после чего спустились в лагерь на высоту 6400 метров, чтобы подготовиться к наиболее технически сложной части маршрута. Сейчас альпинисты не могут продолжать путь из-за погоды – сильного снегопада, ветра и мороза около -10 градусов.

- Следующее благоприятное «окно» ожидается только 1 августа, - следует из публикаций.

При этом на высоте 7000 метров уровень кислорода составляет всего 41% от уровня моря, а запасных баллонов у путешественников нет. Для Кондрашкина это не первый подобный случай. Год назад он вместе с группой застрял на вершине Манаслу в Непале (8163 метра) и несколько дней не мог спуститься.

Чогори называют «Дикой горой» из-за сложного восхождения и суровых условий – они тяжелее, чем на Эвересте. В августе 2008 года при попытке покорить вершину погибли 11 человек – это самая массовая гибель альпинистов на К2.

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