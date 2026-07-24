Генеральное консульство Румынии в Петербурге закрылось

Сотрудники вывезли все имущество утром 24 июля. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Консульство Румынии на Гороховой улице, 4 прекратило работу. Сотрудники вывезли все имущество утром 24 июля.

- Флаги Румынии и Евросоюза, а также табличку с названием учреждения сняли. У здания остались только парковочные ограждения с надписью «Генеральное консульство Румынии», - пишет ТАСС.

Закрытие дипмиссии стало ответной мерой России после инцидента в румынском городе Галац, что на границе с Украиной. В ночь на 29 мая беспилотник врезался в жилой дом, из-за чего в одной из квартир начался пожар, пострадали два человека. Спасатели эвакуировали из здания 70 человек.

После этого Румыния закрыла Генеральное консульство РФ в Констанце, что российская сторона сочла не обоснованным. В итоге и Россия объявила генерального консула РФ в Румынии персоной нон грата, а 25 июня приняла решение закрыть румынское консульство в Петербурге. Теперь дипмиссия официально прекратила свою работу.

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