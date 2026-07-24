Ситуация постепенно начинает выравниваться. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лето 2026 года стало для автомобилистов Петербурга и Ленинградской области нервным. Водители обсуждают не только новые цены на бензин, но и ограничения на заправках: где-то действует лимит на объем топлива, а в Петербурге временно прекратили продажу бензина в канистры. На этом фоне власти пытаются успокоить рынок и уверяют, что о дефиците речи не идет.

Ситуация с бензином в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на 25 июля

В Ленинградской области эти изменения уже заметны. На многих АЗС лимит на отпуск бензина АИ-92 увеличили с 30 до 40–60 литров на один автомобиль. Кроме того, на некоторых заправках снова разрешили заправлять металлические канистры, но только тем водителям, которые приезжают на собственном автомобиле.

Отдельные меры коснулись и чиновников. По поручению губернатора служебный транспорт правительства Ленинградской области теперь заправляется на общих основаниях. Власти объясняют это необходимостью сократить расход топлива и снизить нагрузку на рынок.

Есть ли топливо на заправках Санкт-Петербурга, цена

Есть и первые признаки замедления роста цен. По данным Росстата, с 14 по 20 июля бензин в России подорожал на 1,7%, тогда как неделей ранее рост составлял 2,3%. Аналогичная тенденция наблюдается и с дизельным топливом: темпы подорожания снизились с 3,2% до 1,9%.

На петербургских АЗС цены пока остаются ниже среднероссийских. Литр АИ-92 стоит около 65 рублей, АИ-95 - примерно 71 рубль, а стоимость АИ-98 на некоторых станциях уже приближается к 100 рублям за литр. Для сравнения, средняя цена 95-го бензина по стране составляет около 76 рублей.

Что говорят власти о ситуации на топливном рынке

По словам вице-премьера Александра Новака, ситуация постепенно начинает выравниваться. В регионах становится меньше очередей на АЗС, увеличивается число работающих заправок, а часть ранее введенных ограничений уже снимается.

Ситуацию с топливом внимательно отслеживает и Банк России. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что рост цен на бензин начинает отражаться на стоимости широкого круга товаров и услуг. По ее словам, регулятор получает оперативные данные из регионов и учитывает их при оценке инфляционных рисков:

- Оперативные данные указывают на то, что удорожание топлива начинает распространяться на цены по широкому кругу товаров и услуг.

Глава Центробанка также отметила, что стабилизация ситуации на топливном рынке может помочь снизить инфляционные ожидания. Иными словами, если цены на бензин перестанут резко расти, это может положительно сказаться и на общей динамике цен в экономике.

Пока власти не говорят о нехватке топлива, но признают: рынок остается чувствительным к любым перебоям и слухам. Поэтому главная задача сейчас - сохранить стабильные поставки, не допустить ажиотажного спроса и постепенно вернуть работу автозаправочных станций к привычному режиму.

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