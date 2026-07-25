Будет улучшаться: Синоптик Михаил Леус рассказал о погоде в Петербурге 25 июля

Погода начнет улучшаться благодаря влиянию гребня антициклона с юго-западной стороны. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

25 июля в Петербурге наблюдается улучшение погодных условий благодаря влиянию гребня антициклона с юго-западной стороны. Ожидается переменная облачность, местами возможны небольшие осадки, но в целом ситуация с дождями должна улучшиться. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус.

- Температура воздуха начнет повышаться, столбик термометра покажет +22…+24°. В Ленинградской области температура будет колебаться в пределах +21…+26°, - отметил Леус.

Ветер будет дуть с юго-западного направления со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление начнет снижаться и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

В предстоящее воскресенье осадков не ожидается. Ночью температура будет колебаться в пределах +15…+17°, а днем поднимется до +24…+26°. Это обещает быть приятным временем для прогулок и других активностей на свежем воздухе.

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