Три моста зажгутся цветами российского флага в День ВМФ 26 июля

В Петербурге в честь Дня Военно-Морского Флота проведут торжественные мероприятия. Фото: https://t.me/smolnypress

В Петербурге в честь Дня Военно-Морского Флота 26 июля проведут торжественные мероприятия. Три моста - Дворцовый, Троицкий и Бетанкура - засветятся цветами российского флага. Подсветку включат в 22:10 и до 3:55 следующего дня. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

- 330-летняя история российского флота - это путь от первых судов, созданных по указу Петра Великого, до превращения страны в одну из ведущих морских держав мира. Для Санкт-Петербурга, морской столицы России, этот день имеет особое значение, - отметил губернатор Александр Беглов.

По словам Беглова, в этот день жители города отдают дань уважения адмиралам и героям морских сражений, чествуют ветеранов, работников судостроительных предприятий, курсантов и военнослужащих. Они выполняют важную миссию по защите страны и города. Освещение мостов - знак признательности петербуржцев всем морякам России.

На стрелке Васильевского острова на Ростральных колоннах также зажгут факелы 26 июля: с 8:45 до 11:45 и с 21:00 до 23:30.

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