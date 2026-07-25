В этом году в фестивале участвовали зарубежные артисты. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

24 июля 2026 года на Елагином острове торжественно открылся XIV Международный фестиваль уличных театров «Елагин парк». За четырнадцать лет он стал одним из самых заметных событий летнего культурного сезона Петербурга. В этом году фестиваль продлится два с половиной дня: 24 июля гостей ожидало вечернее шествие, а 25 и 26 июля посетители могут насладиться основным театральным марафоном.

Организаторы задействовали рекордное количество площадок - 17. Под перформансы, шоу, променады, импровизации и клоунаду отданы и парадные ступени Елагина дворца, и дворики с полянами, и даже хозяйственные постройки. «КП-Петербург» не смогла пройти мимо и заглянула на огонек. Сразу, что бросилось в глаза - это толпы людей.

XIV Международный фестиваль уличных театров «Елагин парк» открылся в Петербурге

- Очень много петербуржцев и туристов, особенно серебряного возраста. Все веселятся, фотографируют и поддерживают уличных артистов, - рассказал корреспондент «КП-Петербург». - Фестиваль не уступает тем, что были в прошлых годах.

Организаторы задействовали рекордное количество площадок - целых 17 штук! Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кстати, слоган нынешнего фестиваля - «Прошлое - это лишь пролог». К слову, выбор был неслучаен: в 2027 году «Елагин парк» отметит свое пятнадцатилетие, поэтому нынешняя программа стала своеобразным путешествием по истории фестиваля.

Открытие фестиваля: шествие от «Крестовского» до Елагина

Фестиваль по традиции открыло красочное костюмированное шествие артистов: оно стартовало 24 июля в 20:00 от станции метро «Крестовский остров» и завершилось в ЦПКиО имени С. М. Кирова. Участники прошли по улицам города, вовлекая прохожих в праздничную атмосферу.

- Особенно запомнился театр, артисты которого нарядились в улиток, - отметил корреспондент «Комсомолки». И впрямь, мимо такого зрелища сложно пройти, не раззинув рот! А где вы еще встретите двухметровых красных улиток?

Фестиваль по традиции открыло красочное костюмированное шествие артистов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первым спектаклем основной программы стало выступление самарского театра «Пластилиновый дождь» - коллектива, давно ставшего постоянным участником «Елагина парка». В пятницу вечером артисты показали зрителям спектакль «Ловцы снов» (0+).

Более 30 коллективов и редкие гости из Поднебесной и Беларуси

С 25 по 26 июля фестиваль развернулся в полную силу. Около 30 коллективов из разных регионов России, а также творческие команды из Беларуси и Китая представляют свои постановки. Зрителей ждут спектакли для семейной аудитории, экспериментальные пластические постановки, клоунада, пантомима, акробатика, перформансы, шоу-программы, променады и иммерсивные постановки.

Особенно зрителей привлекли китайские артисты. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Зрителей покорили костюмы артистов из Китая. Люди столпились вокруг китайских артистов, с интересом рассматривая их, - отметил корреспондент «Комсомолки». Привлекли внимание и скандинавские барабанщики из Минска.

Заинтересовали посетителей и музыканты из Минска.

Среди участников - театры «Пластилиновый дождь», «NONETEXT», Театр Вкуса, «Микос», «Комик-трест», «Странствующие куклы господина ПЭЖО», «Ларамбла», «Запалки», «НЕБОЛЕТ», «Манекен» и многие другие. Гости из Китая покажут «Китайское чайное кунг-фу» - высокотехничное представление с элементами танца, боевых искусств, акробатики и ритуальных действий.

Около 30 коллективов из разных регионов России представляют свои постановки. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

К слову, Петербург остается единственным регионом России, где негосударственным театрам на конкурсной основе предоставляются субсидии из городского бюджета.

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