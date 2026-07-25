Соорганизатор расчленения криптоблогера и его жены в ОАЭ оказался причастен к другим убийствам

Заместитель руководителя ГСУ СКР по Петербургу Дмитрий Иванов

Серийные убийства, ОПГ, похищения и преступления, в которых замешаны высокопоставленные чиновники, расследуют следователи по особо важным делам. В День следствия, 25 июля, заместитель руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Дмитрий Иванов рассказал «КП-Петербург», как работает Первое управление по расследованию особо важных дел.

- У вас управление по особо важным делам. Давайте начнем с того, какие именно дела к вам попадают, как определяют, что оно «особо важное»?

- Среди прочих должностных обязанностей, я курирую первое управление по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности.

Само понятие «особо важное дело» связано не только с тяжестью совершённого преступления. Безусловно, в нашем производстве находятся уголовные дела об убийствах, преступлениях, совершённых организованными группами и преступными сообществами, коррупционных деяниях, преступлениях против государственной власти, а также иных деяниях, вызвавших широкий общественный резонанс. Однако особая важность определяется совокупностью обстоятельств. Учитываются масштаб и общественная опасность преступления, количество потерпевших, сложность преступной схемы, межрегиональный или международный характер, статус фигурантов, необходимость проведения большого объёма следственных действий и применения специальных криминалистических методик. Нередко такие преступления тщательно готовятся. Их участники распределяют роли, используют средства конспирации, подставных лиц, сложные финансовые цепочки, современные технологии и зарубежную инфраструктуру. Поэтому расследование требует не только высокой квалификации следователя, но и слаженной работы следственно-оперативной группы, криминалистов, экспертов, сотрудников оперативных подразделений и специалистов в различных областях. Решение о передаче дела в управление принимается руководством с учётом всех этих факторов. Главный критерий — необходимость обеспечить максимально полное, объективное и профессиональное расследование.

- Давайте составим топ самых резонансных дел за последний год, которые вы расследовали или расследуете еще.

- Безусловно, дело об убийстве криптоблогера и его супруги, совершенное в ОАЭ, вызвало большой резонанс. Занимаясь расследованием этого убийства в ОАЭ, мы вышли еще на ряд убийств совершенных в Санкт-Петербурге и Ленобласти в начале-середине нулевых, которые связаны между собой как минимум одним фигурантом, а также корыстным мотивом совершения преступлений. Расследование убийства супругов находится на завершающей стадии. В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на привлечение к уголовной ответственности заказчиков преступления.

Если брать свежие преступления уголовной направленности, то нельзя не упомянуть о похищении и убийстве малолетнего мальчика в Красносельском районе.

Это мерзкое преступление было раскрыто достаточно быстро благодаря грамотной работе следователей СК и оперативных сотрудников. Сейчас расследование уголовного дела завершено, оно планируется к направлению в суд.

Также хотелось бы отметить уголовное дело о нападении на двух публичных людей: на известного футболиста и на бизнесмена. В результате его расследования нашим следователям удалось выявить ещё ряд преступлений, совершенных группой фигурантов. Они занимались похищениями, вымогательствами, распространением наркотиков, избиениями. В настоящий момент действия участников группы квалифицированы, в том числе, по ст. 210 УК РФ, создание и участие в преступном сообществе.

Также ГСУ систематически проводится работа по изучению уголовных дел о совершении на территории Санкт-Петербурга в 1990-200-х годах убийств, носящих заказной характер с применением огнестрельного и холодного оружия. Так в ходе изучения данной категории дел раскрыто 9 убийств на территории Санкт-Петербурга. В период с 2000 по 2003 года - расстрел владельца одного из петербургских заводов вместе с его женой и вооруженным охранником, с последующим завладением завода; убийство криминального авторитета Новгородской области; похищение и убийство женщины главного бухгалтера петербуржского предприятия; попытка подрыва автомобиля Гелингваген с последующим убийством исполнителя преступления. В рамках кропотливой работы к уголовной ответственности привлечены 7 лиц, которые в 90-х годах создали банду с целью совершения особо тяжких насильственных преступлений – убийств и похищений граждан из корыстных побуждений. В ходе обысков в коммерческом помещении обнаружен замурованный в стене тайник с огнестрельным оружием, тратиловых шашек, более тысячи патронов различного калибра, детонаторов, приборов для ведения бесшумной и беспламенной стрельбы.

- Вы курируете криминалистику, можете рассказать, как криминалистика помогает раскрывать преступления?

- Отсутствие очевидцев не означает отсутствия доказательств. Человек практически всегда оставляет на месте происшествия материальные или цифровые следы. Задача следователя и криминалиста — собрать их в единую доказательственную картину.

Например, при расследовании убийства, совершённого в безлюдном месте, на первоначальном этапе не было ни свидетелей, ни записей, на которых непосредственно был бы зафиксирован момент преступления. Однако при осмотре специалисты обнаружили слабовыраженные следы обуви, микроволокна на одежде потерпевшего и единичные биологические следы. Исследования позволили определить тип обуви, сопоставить волокна с обивкой автомобиля подозреваемого, а по биологическому материалу установить генетический профиль. Одновременно изучались записи камер, расположенных не только рядом с местом происшествия, но и на маршрутах возможного движения. По отдельности каждое из этих обстоятельств могло показаться незначительным, но в совокупности они позволили установить лицо, проверить его причастность и подтвердить выводы следствия объективными.

В другом случае ключевое значение имело повторное исследование вещественных доказательств по преступлению прошлых лет. На предмете, изъятом с места происшествия, сохранилось минимальное количество биологического материала, которого на момент совершения преступления было недостаточно для исследования. Современные методы позволили выделить генетический профиль и установить лицо, причастное к убийству. Именно поэтому мы уделяем большое внимание сохранности вещественных доказательств и повторному изучению нераскрытых преступлений использованием новых возможностей экспертной техники.

Сегодня используются высокочувствительные методы исследования биологических следов, позволяющие работать с минимальным количеством материала. Генетический профиль может быть получен не только по крови или слюне, но и по эпителиальным клеткам, которые человек оставляет при прикосновении к предметам. При этом принципиальное значение имеет качество осмотра: даже самая современная лаборатория не сможет исследовать след, если он не был своевременно обнаружен и правильно изъят.

Большую роль играет цифровая криминалистика. Исследуются мобильные телефоны, компьютеры, автомобильные навигационные системы, видеорегистраторы, облачные хранилища и иные электронные устройства. Анализируются фотографии, переписка, история перемещений, время подключения устройств к сетям, удалённые файлы и технические данные. Нередко именно цифровая информация позволяет восстановить последовательность событий буквально по минутам. Активно применяются системы видеонаблюдения и программные средства обработки видеозаписей. Специалисты могут сопоставить человека или транспортное средство на большом количестве камер, установить маршрут передвижения, определить временные интервалы и выявить детали, которые невозможно заметить при обычном просмотре. Сохраняют значение и традиционные направления: баллистика, трасология, исследование документов, почерка, волокон, лакокрасочных покрытий, стекла, почвы и иных микрочастиц.

Современная криминалистика представляет собой сочетание классических методов, исследований, информационных технологий и аналитической работы. Важно понимать, что ни одна технология сама по себе не раскрывает преступление. Результат достигается за счёт грамотной работы следователя, криминалиста, эксперта и оперативных сотрудников, а также правильного сопоставления всех полученных сведений.

- Почему теперь нет серийных убийц? Ранее были тот же Чикатило, Фишер, много примеров, а теперь их нет.

- Первым управлением по расследованию особо важных дел продолжают расследоваться и раскрываться преступления, обладающие признаками серийности. Ярким примером такого дела является раскрытие убийства малолетней девочки, совершенного в 2006 году. В результате большого объема следственных действий была установлена причастность к его совершению серийного преступника, который ранее уже был осуждён за совершение 6 аналогичных убийств.

Моё мнение: люди, способные совершать серийные преступления, никуда не делись, но сейчас у государства больше возможности предотвращать эти преступления или хотя бы задерживать людей после первого эпизода, второго, то есть пресекать совершение дальнейших преступлений.

- ОПГ тоже канули в лету?

- Далеко не так. Следует отметить, что расследование уголовных дел о преступлениях, совершенных в составе организованных групп, преступных сообществ, является одной из первостепенных задач Главного следственного управления. Производство предварительного следствия поручается самым опытным сотрудникам следственных подразделений. В первом полугодии 2026 года следственными подразделениями ГСУ возбуждено более 30 уголовных дел преступлениях указанной категории.

Так, например, в сентябре 2025 года Главным следственным управлением совместно с УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена деятельность преступного сообщества, организованного директором СПб ГКУ «Жилищное агентство Невского района Санкт-Петербурга», участники которого, действуя в разных составах совершили серию хищений бюджетных средств в особо крупном размере в общей сумме более 15 миллионов рублей путем заключения фиктивных контрактов на охрану с подконтрольными лицами, а также фиктивного трудоустройства лиц на должности, без фактического выполнения трудовых функций.

Также у нас интенсивная работа ведётся по раскрытию преступлений, совершенных организованными преступными группами , которые функционировали в 90-е и нулевые годы. Но в настоящее время картина преступности меняется. Групп, похожих на те, которые были в 90-е годы, уже нет, им не удастся развиться, поскольку правоохранительные органы оперативно реагируют на подобные явления и пресекают их.

- Наверное, многие хотят попасть в ваше управление?

- Мотивированные следователи безусловно стремятся попасть к нам. Мы стараемся, чтобы к нам в подразделение попадали «лучшие из лучших». Мы получаем информацию о молодых следователях, которые работают в районах и хорошо зарекомендовали себя, смотрим на их результаты и отбираем наиболее достойных сотрудников.