Овечкин приехал в Петербург на Матч года. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На «СКА Арене» в Петербурге состоялся один из самых ярких хоккейных вечеров года - благотворительный Матч года. На лед вышли лучшие российские игроки НХЛ и КХЛ, разделенные на команды Артемия Панарина и Михаила Сергачева. За несколько часов зрители увидели голевую перестрелку, эффектный лакросс, драматичный камбэк, серию буллитов и главное - помогли собрать 50 миллионов рублей на благотворительность. Все средства направят на реабилитацию детей и взрослых с ДЦП и другими двигательными нарушениями, а также на другие социальные проекты.

Трибуны «СКА-Арены» были полными. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На «СКА Арене» в Петербурге состоялся один из самых ярких хоккейных вечеров года - благотворительный Матч года

Перед стартом встречи внимание публики было приковано к Александру Овечкину и Роману Ротенбергу, которые эффектно подъехали к арене на черной «Волге». Как объяснил Ротенберг, этот автомобиль у него с детства ассоциируется с олимпийскими чемпионами и победами. Чуть позже Ротенберг поделился фото с «Волгой» в соцсетях.

Пока остальные игроки готовились разогревались перед игрой, Кирилл Капризов признался, что даже не успел попробовать лед «СКА-Арены».

- Совсем не было времени, - отметил хоккеист «за кулисами» матча.

На льду происходила жаркая борьба за лидерство матча. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Несмотря на статус выставочного матча, хоккеисты обещали играть всерьез. Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов еще до стартового вбрасывания отметил, что Матч года нельзя сравнивать с Матчем звезд НХЛ.

- Матч звезд играется больше на лайте. А здесь будет настоящая игра. Только без силовых приемов. Постараемся зарубиться, - сказал Романов перед игрой.

Открыть счет смогли только после первых 15 минут игры. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Свое обещание игроки сдержали. После спокойного начала команды устроили настоящую голевую перестрелку. Одним из главных героев стал Матвей Мичков, который оформил дубль и исполнил эффектный лакросс, подняв трибуны со своих мест. Заброшенной шайбой отметился и Александр Овечкин.

Казалось, что команда Панарина спокойно доведет матч до победы, ведя 8:5, однако команда Михаила Сергачева совершила впечатляющий камбэк. За две минуты до финальной сирены Александр Романов сравнял счет - 9:9, переведя встречу в серию буллитов.

В Петербург приехали любители хоккея со всех частей страны. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В хоккейной лотерее главным героем стал Ярослав Аскаров. Голкипер поочередно остановил Артемия Панарина, Матвея Мичкова, Кирилла Капризова, Дмитрия Яшкина, Михаила Мальцева и Александра Барабанова. Победную точку поставил Алексей Протас, отправивший шайбу между щитков Никиты Серебрякова. Команда Михаила Сергачев выиграла Матч года со счетом 10:9.

После финальной сирены организаторы наградили лучших игроков встречи. Но главным победителем вечера вновь стала благотворительность: благодаря полным трибунам и поддержке партнеров удалось собрать 50 миллионов рублей - рекордную сумму, которая поможет тем, кто особенно нуждается в помощи.

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