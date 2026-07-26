Пятая тройня родилась за историю перинатального центра в Ленобласти

Малышей назвали Матвей, Елисей и Тимофей. Фото: t.me/drozdenko_au_lo

В Ленинградском областном перинатальном центре родилась пятая тройня за всю историю медучреждения. У жителей Ломоносовского района Кристины и Валерия Галдиных появились на свет три сына - Матвей, Елисей и Тимофей.

У супругов уже есть пятилетний сын, который теперь стал старшим братом. Когда у Кристины начались роды, муж сразу привез ее в областной перинатальный центр. Мальчики появились на свет с разницей в несколько минут.

- Сейчас они находятся под круглосуточным наблюдением неонатологов, динамика хорошая, жизни детей ничего не угрожает. Как только позволит ситуация, малышей переведут к маме, - сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Жительница Ломоносовского района Ленобласти Кристина Галдина теперь многодетная мама. Фото: t.me/drozdenko_au_lo

Глава региона отметил, что областной перинатальный центр ежегодно принимает более 4 тысяч родов, включая около 100 двоен. По его словам, это подтверждает высокий уровень доверия жителей к медицинскому учреждению.

При рождении тройни семья получает в Ленинградской области единовременную выплату почти 3,5 млн рублей на улучшение жилищных условий, а также пособие более 115 тысяч рублей на каждого ребенка. Кроме того, многодетным семьям доступны региональный материнский капитал, компенсация аренды жилья, социальная няня и другие меры поддержки.