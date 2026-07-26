Путин в День ВМФ вручил государственные награды отличившимся военнослужащим

Владимир Путин посетил Петербург в День ВМФ. Фото: max.ru/news_kremlin

Президент России Владимир Путин в День Военно-Морского Флота вручил государственные награды военнослужащим ВМФ. Торжественная церемония состоялась 26 июля в Главном Адмиралтействе в Петербурге, сообщили на сайте Кремля.

Обращаясь к участникам церемонии, глава государства поздравил их с профессиональным праздником и отметил, что награды вручены за проявленные мужество, боевые заслуги и верность воинскому долгу.

- Рад вручить вам высокие государственные награды. Вы удостоены их за отвагу, ратные подвиги и безупречную службу Отечеству, за верность воинскому долгу, родной стране, своему народу, - сказал Владимир Путин.

Владимир Путин вручил государственные награды военнослужащим. Фото: max.ru/news_kremlin

Президент подчеркнул, что преданность Родине всегда была основой традиций российского флота.

- Для матросов и офицеров российского Военно-Морского Флота преданность Отчизне всегда была и остаётся мощной духовной опорой, основой богатых флотских традиций, - отметил глава государства.

По словам президента, церемония проходит в Адмиралтействе - одном из главных символов истории и славы российского военного флота, а нынешнее поколение моряков достойно продолжает традиции своих предшественников.