Петербуржцы отмечают День ВМФ на центральных площадях и улицах. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

26 июля Петербург по традиции отмечает День Военно-Морского Флота. В этом году праздник проходит без Главного военно-морского парада и вечернего салюта, однако это не помешало причастным выйти в центр города. На Дворцовой площади, Дворцовой и Адмиралтейской набережных с самого утра гуляют моряки в тельняшках и бескозырках, ветераны встречают сослуживцев, а жители и туристы поздравляют друг друга с праздником.

Также в день праздника не планируется традиционного салюта. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Официальные мероприятия начались с возложения цветов к Медному всаднику и памятнику адмиралу Федору Ушакову. Утром на здании Главного штаба ВМФ по указу президента подняли Георгиевский Военно-морской флаг, на Флажной башне Нарышкина бастиона взвился гюйс, а Дворцовый мост украсили флаги расцвечивания. В церемонии на Сенатской площади приняли участие главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев, представители командования флота, ветераны и военнослужащие.

Среди отмечающих замечены даже питомцы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Несмотря на отмену традиционного парада кораблей по Неве и Финскому заливу, праздничная атмосфера в центре города сохранилась. Многие приезжают сюда из года в год, чтобы увидеться с сослуживцами и вспомнить годы службы.

- Я живу во Всеволожске и каждый год с удовольствием сюда приезжаю. Всегда встречаю здесь своих сослуживцев, с которыми служил полвека назад. И встречаю даже тех, с кем топтали один и тот же пирс в 1974 году. Флотских я всех поздравляю, мы все моряки! — рассказал ветеран флота корреспонденту «КП-Петербург».

Для многих День ВМФ - это возможность встретиться с сослуживцами. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В День ВМФ в Петербург также прибыл президент России Владимир Путин. В Главном Адмиралтействе глава государства пообщался с военнослужащими, а затем вручил государственные награды морякам. Президент отметил, что церемония проходит в одном из главных символов истории и славы российского флота, а нынешнее поколение военных моряков достойно продолжает традиции своих предшественников.

День ВМФ в Петербурге проходит без парада кораблей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Хотя без привычного строя боевых кораблей праздник выглядит иначе, День ВМФ в Петербурге по-прежнему остается одним из самых душевных городских событий. Ведь для многих его главный смысл - не только парад, а возможность снова встретиться и вспомнить службу.