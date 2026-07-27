В Петербурге стало по-летнему жарко: Синоптик Леус о погоде на 27 июля

Днем возможны кратковременные дожди, местами с грозой. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

27 июля Петербург окажется под влиянием теплого циклона с центром над Скандинавией. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- Из-за этого температура воздуха в городе прогреется до +26…+28 градусов, что на 3-4 градуса выше климатической нормы. В Ленинградской области будет немного прохладнее – от +23 до +28 градусов, - пояснил синоптик в своем telegram-канале.

Днем возможны кратковременные дожди, местами с грозой. Ветер южный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 749 мм ртутного столба – это ниже нормы.

Во вторник характер погоды существенно не изменится – также ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночью температура составит +17…+19 градусов, днем +20…+22 градуса.

Погода в Петербурге продолжает радовать теплом, но синоптики напоминают о возможных дождях и советуют брать с собой зонты. Атмосферное давление продолжает снижаться, что может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

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